40 ans après, une nouvelle affiche publicitaire rappelle cette campagne sulfureuse des années 80

C'est le premier teasing de l'histoire de la publicité française. En 1981, cette campagne publicitaire "à épisodes" avait défrayé la chronique, affichant sur les murs de France une jeune femme qui se dénudait jour après jour. En bikini sur une plage tropicale, une jeune femme brune à la peau ambrée annonçait : "Le 2 septembre j'enlève le haut." Le jour dit, elle dévoilait sa poitrine et promettait : "Le 4 septembre j'enlève le bas." L'affiche suivante tenait la dernière promesse avec ce slogan en guise de conclusion : "Avenir, l'afficheur qui tient ses promesses". Quarante ans plus tard, Myriam Zsabo, le mannequin de la campagne originelle, prend à nouveau la pose pour un nouveau coup de promotion, mais reste, cette fois, habillée.

"Teasing"

Nous sommes en 1981 lorsque cette campagne est lancée. François Mitterrand est à l'Élysée depuis quelques mois, après une décennie de libération des mœurs et à l'orée des années Sida. Partie d'une blague, cette campagne à épisodes fait scandale. Portée par la société d'affichage Avenir et à destination des annonceurs, elle pose un défi technique (le remplacement de milliers d'affiches en une seule nuit) et invente le principe du "teasing" en ne dévoilant la marque promue qu'à la toute fin de la campagne.

Publicité

La mannequin de l'affiche s'appelle Myriam Zsabo, elle a 19 ans et une vie déjà bien remplie. Naissance aux États-Unis, émancipation dès l'adolescence. Elle vit un temps dans la rue, puis perce dans le milieu de la pub et du mannequinat, celui des années fric, alcool et drogue. À l'époque, le mannequinat lui permet de financer ses études de bouddhisme. Son compagnon, le photographe Jean-François Jonvelle doit réaliser la campagne "Avenir" sous les tropiques. Myriam postule. Elle n'est pas retenue, mais les deux premiers modèles se désistent. Myriam s'envole vers les Bahamas.

Accidents de la circulation devant l'affiche

"Nous avons fait la pub et c'était très naturel", confie Myriam à France Inter, qui se fait désormais appeler Yumma Mudra. "Jean-François savait très bien mettre en valeur le corps féminin. Pas de coiffeur, pas de maquillage, il y avait quelque chose de très pur dans ces photos. Je crois que c'est ce qui a touché le grand public."

De retour en France, Myriam part quelques jours dans une ferme de l'Ariège. Elle ignore tout du phénomène que la campagne déclenche. Les mouvements féministes montent au créneau, des automobilistes distraits causent des accidents, des files d'attente nocturnes se forment devant la troisième affiche. Elle découvrira tout cela à son retour à Paris, traquée par les photographes, courtisée par la presse magazine et le cinéma.

Troisième et dernière affiche de la campagne Myriam © Radio France - Agence CLM BBDO

Sauf que Myriam ne veut plus de cette vie. Très indépendante, la jeune femme se protège de la masculinité prédatrice du milieu, refuse la couverture de Playboy alors qu'elle n'a "aucun problème avec le corps et la nudité". Elle prend le large un an plus tard du jour au lendemain, sans laisser d'adresse. Myriam se consacre alors au bouddhisme et à la danse. Chorégraphe, elle fonde le réseau "Danza Duende" , et collabore avec le cinéma. Aujourd'hui, elle vit une "retraite anticipée" quelque part dans la campagne portugaise.

Yumma enlève désormais le haut... de l'affiche

La soixantaine passée, Myriam alias Yumma vient d'accepter de poser à nouveau en bikini, pour deux affiches en forme de clin d'œil à la campagne originelle. Cette fois, c'est la société Giraudy, troisième acteur français de l'affichage publicitaire qui est à la manœuvre. Récemment rachetée par des investisseurs normands à ses précédents propriétaires britanniques, l'entreprise née il y a 111 ans voulait marquer le coup en reprenant le nom de son fondateur, Jean Giraudy.

La nouvelle campagne Myriam dans les rues de Paris © Radio France - Agence LGM&co

À travers cette campagne "clin d'œil", l'afficheur voulait "rendre hommage à la publicité et à la créativité sous toutes ses formes", explique son directeur marketing Ronan Guillerm. Sauf que les temps ont changé : "Aujourd'hui, Myriam n'a plus besoin de montrer ses seins ou ses fesses à la France entière pour faire le buzz." En effet, plus question aujourd'hui de montrer frontalement une poitrine nue ou un fessier dans la pub. L'Autorité de Régulation de la Professionnelle de la Publicité (ARPP) veille au grain. Sur la seconde affiche de cette nouvelle campagne, on voit Myriam arracher le haut... de l'image.

Le "reveal" de la campagne 2022 © Radio France - Agence LGM&co

"En 2022, vous ne verrez plus un téton sur une affiche", explique son directeur général Stéphane Martin. "Le corps se montre de manière plus suggérée et il faut que l'image soit en rapport avec le produit vendu, par exemple des sous-vêtements." Le corps féminin ne peut plus servir de faire-valoir. De son côté, Yumma Mudra s'est prêtée volontiers à cette nouvelle séance photo, réalisée en studio à Porto, près de chez-elle. "Étonnamment, c'était plus facile de le faire à 60 ans passés qu'à 20 ans. À l'époque, je ne me sentais pas à l'aise dans l'objectif du photographe." Elle confie aussi avoir accepté ce "revival" pour "essayer de comprendre pourquoi [elle] détestait autant le métier de mannequin à l'époque."