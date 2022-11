42nd Street au Théâtre du Châtelet du 7 décembre 2022 au 15 janvier 2023

Le chorégraphe et metteur en scène Stephen Mear et Gareth Valentine, chef d’orchestre, règlent l’horlogerie fine du grand show réjouissant qu’est 42nd Street.

Résumé : Dans le New York des années 1930, la machine à rêves de Broadway tourne à plein régime et il est dur de s’y faire une place. La jeune et talentueuse Peggy Sawyer tente sa chance au sein d’une compagnie qui monte un nouveau spectacle, Pretty Lady. Mais il n’est pas facile de devenir une star !

Cette comédie musicale, qui fit sensation dès son lever de rideau devenu iconique, retrace les coulisses du show business. L’envers du décor n’est pas toujours rose mais l’amour du spectacle et du métier est plus fort que tout. The show must go on ! Démonstration de claquettes, pluie de paillettes…

42nd Street au Châtelet , c’est 16 tableaux - 47 comédiens/danseurs sur le plateau- 19 musiciens dans la fosse - 16 tableaux de décors - Plus de 200 paires de chaussures - Plus de 300 costumes !

42nd Street, basé d’après le roman de Bradford Ropes et succès à Broadway dans les années 80, se déroule juste après la crise financière de 1929.

42nd Street (c)Théâtre du Châtelet - Marie-Noëlle Robert

« Les personnages ont traversé le crash de Wall Street de 1929 et vu les théâtres fermer en raison de la Grande Dépression et l’effondrement de l’économie. Il n’y avait plus d’argent pour acheter des billets de spectacle, les théâtres avaient fait faillite. Cette comédie musicale se situe précisément à cette période de l’Histoire… Il fallait trouver des moyens efficaces pour oublier ses problèmes d’argent, ne plus penser à la Grande Dépression, se changer les idées. Regardez aujourd’hui : le dérèglement climatique, les problèmes politiques en Grande-Bretagne, le coût de la vie qui grimpe, la guerre en Ukraine… comme dans les années 1930, les gens ont besoin de sortir de chez eux et se changer les idées, s’amuser follement. » Gareth Valentine - Direction musicale (Propos recueillis par Priscille Lafitte)

42nd Street repose très largement sur des numéros de claquettes :

« Nous sommes dans un spectacle de danse à 100%, et ce qui se passe sur scène détermine le tempo. Il faut que ce soit vif, piquant. » Gareth Valentine - Direction musicale (Propos recueillis par Priscille Lafitte)

Peter McIntosch (Décors et costumes) reprend :

« J’ai toujours aimé ce musical. Il est drôle et divertissant et représente la quintessence de ce que l’on peut voir tant au plan de la danse que du spectacle en général, d’autant plus que les chansons sont belles et que les numéros de claquettes font toujours forte impression. » (Propos recueillis par Oscar Héliani)

Patrick Niedo, auteur des ouvrages Histoires de comédies musicales et Hello, Broadway ! (Ed. IPanema) évoque sa création à Broadway en 1980 :

« 42nd Street est presque entièrement composé de numéros de claquettes, ce qui en fait la référence en la matière. C’est aussi la dernière comédie musicale chorégraphiée et mise en scène par Gower Champion… 42nd Street est ce que l’on appelle un backstage musical, c’est-à-dire une comédie musicale qui raconte le montage d’un spectacle…. Gower Champion souhaite recréer l’ambiance des comédies musicales hollywoodiennes des années 1930 et 1940, et rendre hommage à Florenz Ziegfeld, le roi de la revue avec ses célèbres Ziegfeld Follies… 42nd Street est une comédie musicale tirée d’un film musical…. Alors que le film 42nd Street commence avec beaucoup de dialogues avant les scènes chantées et dansées, Gower Champion (après avoir travaillé sur le même début que celui du film) ouvre sa comédie musicale sur un numéro à couper le souffle…. Le rideau de scène se lève de soixante centimètres et laisse apparaître des dizaines de jambes qui entament un numéro de claquettes, juste derrière le rideau… »

►►► Distribution

Musique HARRY WARREN et Lyrics AL DUBIN

et Lyrics Livret MICHAEL STEWART et MARK BRAMBLE

et Mise en scène et chorégraphie STEPHEN MEAR

Direction musicale GARETH VALENTINE

Mise en scène et chorégraphie originales GOWER CHAMPION

Production originale à Broadway DAVID MERRICK

Décors et costumes PETER MCKINTOSH

Lumières CHRIS DAVEY

Collaborateur artistique à la mise en scène STUART WINTER

Collaboratrice artistique à la chorégraphie JO MORRIS

Metteur en scène et chorégraphe résidente JOANNA GOODWIN

Collaborateur aux décors BEN DAVIES

Collaboratrice aux costumes ANGIE BURNS

► Avec

Julian Marsh : Alex Hanson

Dorothy Brock : Rachel Stanley

Peggy Sawyer : Emily Langham

Billy Lawlor : Jack North

Maggie Jones : Annette McLaughlin

Bert Barry : Cedric Neal

Ann Reilly (Annie) : Jess Buckby

Andy Lee : Daniel Crossley

Pat Denning : Darren Bennett

Abner Dillon : Duncan Smith

Phyllis Dale : Lauren Hall

Lorraine Flemming : Charlie Allen

Diane Lorimer : Talia Duff

Ethel : Gabby Antrobus

Oscar : Liam Wrate

Mac, Doc, Thug : Ian Mowat

► Ensemble :

Charlie Allen, Gabby Antrobus, Talia Duff, Daisy Boyles, Molly-May Gardiner, Joanna Goodwin, Lauren Hall, Jessica Keable, Edwige Larralde, Brontë MacMillan, Anna McGarahan, Emily Ann Potter, Sophie Pourret, Harriet Samuel-Gray, Alexandra Waite-Roberts, Libby Watts, Michael Anderson, Josh Andrews, Taylor Bradshaw, Ronan Burns, Ben Culleton, Adam Denman, Ryan Gover, Alex Harrison, Noah Harrison, Thomas Inge, Michael Lin, George Lyons, Liam Marcellino, Tom Partridge, Cris Penfold, Liam Wrate

En accord avec Concord Theatricals Ltd. pour Tams-Witmark LLC – www.concordtheatricals.co.uk et l’Agence Drama – Paris – www.dramaparis.com

Spectacle créé au Théâtre du Châtelet au cours de la saison 2016-2017

Utilisation de toutes les chansons en accord avec Warner Bros., propriétaire des droits d’édition.

Livret d’après le roman de Bradford Ropes et le film 42nd Street, propriété de Turner Entertainment Co et distribué par Warner Bros / Michael Stewart, Mark Bramble

Théâtre du Châtelet : 44 représentations du mardi au dimanche à 20h - représentations en matinée les samedis et dimanches à 15h - relâche le dimanche 1er janvier 2023