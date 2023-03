5 livres jeunesse pour apprendre l'amour de soi et le respect des autres

Montrer que les différences peuvent être des forces, que sortir de la norme peut être épanouissant, que les stérotypes peuvent être détournés... sont autant de missions que le livre jeunesse peut avoir. Mais le dessein de ces ouvrages à destination des enfants et des adolescents ne peut être qu'uniquement pédagogique, et il faut aussi qu'ils procurent un vrai plaisir de lecture ! C'est le cas de ces cinq livres, petite sélection pour tous les âges, pour accepter les différences et surmonter ses complexes.

-> À partir de 4 ans

"Ma Maman est bizarre", une famille où l'on s'amuse des différences

Ma Maman est bizarre. - © La Ville Brûle/Anna Wanda Gogusey

Sa copine Rose lui a dit que sa maman était bizarre. Mais pour cet enfant, que sa maman soit célibataire, qu'elle fasse la fête avec plein d'amis, qu'elle danse nue dans des spectacles, aille aux manifs, ce n'est pas bizarre... C'est amusant !

Les dessins foisonnants et un peu absurdes d'Anna Wanda Gogusey sont à la hauteur de la joie présente dans la vie de cette famille élargie !

Un album, dont les tranches de vie montrées collent aux réalités de beaucoup de mères, qui ne sont plus uniquement des mères, mais tout un tas de choses. Ce qui importe aux enfants, c'est de passer du temps dans les bras de leurs parents, peu importe que ceux-ci soient tatoués ou non. Un album inclusif, qui permet plus de représentativité de toutes les familles, qui n'ont pas forcément comme Petit Ours Brun et consorts un papa assis dans le fauteuil en train de lire le journal, et une maman aux fourneaux qui prépare des gâteaux !

Ma Maman est bizarre, de Camille Victorine et Anna Wanda Gogusey, La Ville brûle, 15 euro"s.

"Les gens sont beaux", premier livre jeunesse de Baptiste Beaulieu

Les Gens sont beaux. - © Les Arènes/Qin Leng

Tous les corps sont différents car, tous les corps ont une histoire. Si l'on se moque du corps de quelqu'un, on se moque de son histoire. Baptiste Beaulieu, en racontant les histoires qui se cachent derrière les particularités physiques des gens, s'emploie à montrer qu'il y a de la beauté chez tout le monde.

Un enfant se balade dans la ville avec son Papou, ancien médecin généraliste. Il a vu toutes sortes de corps défiler dans son cabinet et explique que les stigmates laissés par les coups durs et les accidents de la vie sont constitutifs de l'existence humaine. Ils croisent Hakim, penché sur sa canne avec le dos tordu, car pendant 40 ans il a carrelé du matin au soir, et même tout l'hôpital de la ville ! Ou encore Maryline qui porte de longs gants sur les bras car elle n'arrête de se gratter. Elle travaille dans un bureau où l'ambiance est terrible et où on lui crie dessus.

Toute l'humanité et la bienveillance de Baptiste Beaulieu sont mises au service d'un livre sensible, avec des dessins à la fois expressifs et doux, pour les enfants et les plus grands, car il n'y a pas d'âge pour apprendre à aimer son corps et à respecter celui des autres.

Les Gens sont beaux, de Baptiste Beaulieu et Qin Leng, Les Arènes, 16 euros 90.

-> À partir de 5 ans

"Toubien, Toumal", un album très drôle sur les préjugés

Toubien, Toumal, à l'école - © Cathy Karsenty/Gallimard

Toubien et Toumal sont deux frères jumeaux. Ils ont le même nez, la même bouche, les mêmes yeux, la même couleur de cheveux. Ils sont pareils, pourtant, ils sont très différents. L'un, Toubien, est un super bon élève, qui fait tout ce qu'on attend de lui, et l'autre, Toumal, est un super cancre qui ne fait que des bêtises. Tout au long de la journée, ils agissent de manière vraiment opposée... Mais est-ce que ces tempéraments si définis seront pérennes ? Est-ce que l'on est pour toujours ce que l'on a été ? N'y a-t-il pas des qualités chez chacun de nous ?

Un livre qui s'attaque aux préjugés, et aux étiquettes que l'on colle aux enfants, avec un humour mordant !

Toubien, Toumal, à l'école, Julien Hirsinger, Constance Verluca et Cathy Karsenty, Gallimard Jeunesse, 10 euros.

"Tous différents, tous pareils", une ode à la diversité

Tous différents, tous pareils. - © Arnaud Alméras/Robin/Gallimard Jeunesse

On a beau avoir l'air différents, dans le fond on est quand même un peu tous pareils. Certains sont calmes, d'autres ne tiennent pas en place ! Mais tous aiment être consolés quand ils sont tristes.

Certains ne savent pas jouer tout seuls, d'autres ont plein d'idées. Mais tous aiment qu'on leur raconte des histoires.

Grâce à des doubles pages où apparaissent des petits personnages animaux rigolos, l'enfant comprendra l'importance de la tolérance, et ce qui nous lie toutes et tous.

Tous différents, tous pareils, d'Arnaud Alméras et Robin, Gallimard Jeunesse, 14 euros.

-> À partir de 8 ans

"Parfait·e", un petit manuel pour décomplexer

Parfait·e. - © La Ville brûle/Alice Dussutour

Ce petit manuel très agréable à lire à destination des pré-adolescents peut grandement aider à savoir quoi répondre aux gens qui jugent leur physique ou leur style. Avec des points didactiques, on apprend, on réfléchit et on s'accepte ! La petite histoire du maquillage nous informe par exemple qu'il existe depuis fort longtemps, et n'a pas toujours été reservé aux femmes.

Ce livre détricote les stéréotypes – sur les jupes, le vernis à ongles, les bijoux, les poils – et encourage à être pleinement soi, sans craindre les jugements. On y rencontre les portraits de personnalités, qui ont montré l'exemple, en érigeant leur liberté en valeur absolue, comme Marc Jacobs, Rosa Bonheur, Frida Kahlo ou encore Joséphine Baker.

Parfait.e, d'Émilie Chazerand et Anna Wanda Gogusey, La Ville brûle, 16 euros.