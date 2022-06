5 questions sur l'amende la plus importante de l'histoire fiscale française que va payer McDo

Une amende au montant record. Le groupe de restauration rapide, soupçonné d'avoir diminué artificiellement ses bénéfices en France pour ne pas payer d'impôts, vient d'accepter de payer 1,25 milliard d'euros, ce qui lui évite d'être poursuivi en France pour fraude fiscale. C'est la première fois que l'entreprise paie un tel montant, décidé par le parquet national financier après six ans d'enquête, lancée suite à la plainte du comité d'entreprise français et de la CGT du groupe. On fait le point sur le dossier en cinq questions.

Quelle décision a été prise par le Parquet national financier ?

Le parquet national financier a proposé à McDonald's de payer une amende dans le cadre d'une Convention judiciaire d'intérêt public (Cjip). Un chiffre record qui s'élève à 1.245 milliard d'euros d'amende et d'arriérés d'impôts que le groupe a accepté de payer pour mettre fin à ce contentieux fiscal. "Sous réserve du paiement du montant de l’amende d’intérêt public, la validation de la CJIP (convention judiciaire d'intérêt public, ndlr) acte l'extinction de l'action publique à l'égard des sociétés signataires" précise dans un communiqué le procureur de la République financier, Jean-François Bohnert. "Cet accord met fin à un litige fiscal et à une enquête judiciaire sans reconnaissance de faute" , écrit de son côté la branche française de l'entreprise.

Pourquoi cette amende est-elle si importante ?

Le parquet national financier reproche au groupe d'avoir diminué artificiellement ses bénéfices en France, à partir de 2009 et jusqu'à 2020. McDonald's aurait mis en place un système de redevances versées à sa maison-mère européenne, basée au Luxembourg. Cela permettait au groupe de ne pas payer d'impôts en France. Cette pratique de "ressort fiscal utilisé" au sein d'un même groupe sert bien "exclusivement à échapper à l'impôt", précise une source proche du dossier à l'AFP.

La multinationale est dans le collimateur du fisc depuis 2014, date à laquelle le comité d'entreprise de McDonald's et la CGT ont déposé une première plainte commune à Bercy, avant d'en déposer une deuxième en 2015 auprès du tribunal pénal pour blanchiment d'argent, aidés par l'avocate anticorruption Eva Joly. Le parquet nationale financier a ouvert son enquête en 2016.

L'entreprise avait-elle tout intérêt à payer l'amende ?

Le groupe avait dans ce cas précis tout intérêt à payer l'amende proposée par le parquet national financier, notamment pour éviter d'autres poursuites plus importantes. "Pourquoi ils se sont empressés de dire oui ? Parce que sinon, il y avait une saisine du tribunal correctionnel, c'était bien trop risqué" analyse Gilles Bombard. Si l'entreprise s'était retrouvée devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale, plusieurs amendes et peines de prison auraient pu être prononcées contre certains cadres de l'entreprise.

Plusieurs ex-hauts dirigeants du groupe ont d'ailleurs été placés en garde à vue début 2021, sans faire l'objet alors de poursuites. Parmi eux, Denis Hennequin, PDG en 2009 de McDonald's Europe, ou encore Jean-Pierre Petit, PDG de l'enseigne en France. Comme dans d'autres dossiers où une Cjip est proposée pour l'entreprise, ses dirigeants ou ex-dirigeants pourraient accepter, en cas de reconnaissance d'une éventuelle participation aux infractions, de comparaître dans le cadre d'un plaider-coupable à la française (CRPC).

Est-ce une première ?

Une amende de cette importance qui vise le géant américain McDonald's est une première. Elle est assez importante pour peser dans les comptes du groupe. En effet, dans ses comptes du premier trimestre 2022, l'entreprise a mis de côté 500 millions de dollars pour un potentiel "règlement lié à une question fiscale internationale". L'amende, d'1.245 milliard d'euros, soit environ 1.300 milliard de dollars, est deux fois plus importante que la somme prévue par le groupe. "La taille de l'amende est dissuasive" et risque de "changer les pratiques des grands groupes" en matière de "prix de transfert", ont salué Eva et Caroline Joly, avocates des plaignants.

Quelles sont les conséquences pour les salariés ?

Selon Gilles Bombard, juriste et ancien secrétaire général de la CGT Ile-de-France du groupe les salariés ont pu perdre des centaines d'euros par an, puisque McDonald's "faisait du bénéfice, envoyait des redevances au Luxembourg et précisait ensuite qu'il n'y avait pas assez de sous pour augmenter les salaires ou donner des primes". Selon lui, le système était bien rôdé : "Dans les réunions on nous disait que les comptes étaient en perte, et que ça perdurait d'années en années, et qu'on était condamnés à ces pertes malgré notre investissement."

En 2012 et 2013, le comité d'entreprise de McDonald's et la CGT avaient demandé des rapports d'expertise sur les agissements du groupe. "À l'époque, l'expert avait estimé que sans ce système de redevance les salariés auraient pu toucher deux à trois mois de salaire par an en plus" explique Gilles Bombard, juriste et ancien secrétaire général de la CGT Ile-de-France du groupe. " C'est un très gros manque à gagner pour les salariés" ajoute celui qui a monté le dossier de plainte en 2015.

Et ça n'est pas terminé, espère Gilles Bombard. Maintenant que le parquet national financier a passé cet accord avec McDonald's, les salariés vont pouvoir "envisager individuellement des procédures" pour obtenir réparation, assure-t-il. Ce qui met le groupe dans une certaine position de faiblesse. Il salue donc "une victoire historique" , mais regrette que "le côté réparation du préjudice des salariés" n'ait pas été plus pris en compte.