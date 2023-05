50 ans de Libé : coup d’œil dans les archives

Issu d’un comité Mao, il faisait suite au mouvement de révolte et d’envie de changement de société de mai 1968. Porté par le philosophe Jean-Paul Sartre, qui rêvait d’un quotidien différent pour porter les débats et rendre compte des mutations du début des années 1970, Libération parait en mai 1973. Mais depuis quelques mois déjà, une équipe préparait son lancement…

"Il y a de tout là-dedans"

Né dans la foulée des mouvements contestataires chez l’horloger Lip et sur le plateau du Larzac, le huit pages est vendu 80 centimes (environ 12 centimes d’euros). Il tire son nom d’un mouvement de Résistance dont la veuve du fondateur a cédé gracieusement le nom. Marc Kravetz raconte en 2006 dans les Inrocks qui étaient les auteurs de Libé, dont il a fait partie jusqu'en 1995 : « Le journal est l’aventure de gens qui viennent d’un peu partout : certains ont de forts investissements idéologiques, d’autres de fortes envies journalistiques, certains sont fanatiques du nouveau journalisme américain, d’autres ont des choses à montrer, ou à démontrer, il y en a qui veulent réinventer la littérature, d’autres le cinéma, etc. Il y a de tout là-dedans. C’était un journal de merde, on était mal payé, on s’engueulait tout le temps, mais Libé était capable de produire de vraies énergies. »

Il faut dire que Libé est original. Le journal refuse la publicité, pratique la totale autogestion coopérative et l’égalité des salaires. Les salariés sont contre la hiérarchie, contre les rubriques… Et osent plein d'audaces : ils évoquent la drogue, la sexualité, et publient un journal parfumé à l'encens lors de la visite du Pape le 30 mai 1980, la fameuse odeur de Sainteté ! Le journal titre « Le pape à Paris, et pape à ti, et pape à ta »… Et dessous : « Vade retro papanas ». L’équipe reproduira l’expérience du journal odorant en 1996 pour une marque de parfum.

Un journal post-soixante-huitard au ton insolent

Pour les 25 ans du journal, Serge July attribue son succès au fait que Libération soit toujours en mouvement, qu’il est un contre-pouvoir infatigable… Car Libé est avant tout un ton insolent venu de Mai 1968. « Gabin est mort, Giscard est dans la merde, le beaujolais est bon, la France continue », titrait-il le 16 novembre 1976.

Quand le patron du journal Le Parisien libéré Emilien Amaury, adepte des faits divers et des titres de « une » trash, se tue à cheval le 2 janvier 1977, le quotidien titre : « Le cheval d’Amaury sort indemne d’un accident ». Un jour, Libé est imprimé sur du papier de couleur, un autre, sur du tissu.

Mais surtout, Libération est le journal qui réinvente le traitement de la photo dans la presse, révolutionne la critique de cinéma, développe le premier, la rubrique médias, et aborde différemment de ses concurrents les questions de sexe, de sida, de totems et de tabous. « C’est aussi l’époque du Minitel rose dans lequel le journal investit, rappelait Marc Kravetz en 2006. Il faudrait aujourd’hui une page entière pour expliquer qu’il n’y a pas toujours eu Internet et qu’il y avait ce truc grossier, que plus personne aujourd’hui ne connaît, mais qui a été miraculeux. Ça générait du fric, en ne faisant rien, et les PTT nous livraient un chèque monstrueux à la fin de chaque mois en gérant eux-mêmes le service ! C’était grandiose. Personne ne pourrait comprendre ça aujourd’hui... »

Serge July des débuts à l’image du journal

Jean Guisnel, un autre « ancien », évoque dans son livre Libération, la biographie (2003) l’histoire d’un fils de polytechnicien tombé tout jeune dans l’extrême-gauche et qui a pris le pouvoir : « Serge (July) est arrivé au journal, au cours de sa conception, comme un apparatchik de la Gauche prolétarienne. Ce sont ses talents de manager et de politique qui l’ont conduit là où il est. »

Dans Le Monde le 29 novembre 2005, Marc Kravetz reconnaît : « Serge July a inventé un style de journalisme, il a su trouver des espaces, des territoires. » Pourtant critique sur le bilan, il lâche : « Même quand il s’est trompé, Serge a souvent eu raison. »

Dans Les Inrocks, il raconte un an plus tard : « À partir de 1981, Serge devient la personnalité starifiée du journal. C’est un plan, un concept, dont il fait partie, y compris typographiquement puisqu’on invente à partir de ce moment-là ce qu’on appelle en jargon interne « un PSJ », c’est-à-dire un article en page 3 signé “Par Serge July”. Il y a une vraie invention conceptuelle autour de la manière de marketer le journal. Avant d’être commentateur, éditorialiste de radio-télé, Serge est d’abord le porte-parole du journal. »

1981, le passage au journal fait par des professionnels

Marc Kravetz se souvient en 2006 dans les Inrocks : « En 1981, il y a eu un énorme psychodrame à l'intérieur du journal. Dans les assemblées générales qui se succèdent, les gens se déchirent, et pleurent ensemble. C’est terrible. Une partie de l’équipe ne supporte pas l’idée qu’on va disparaître. C’est une partie de leur vie qu’on arrache. Il y a ceux qui disent : “plutôt mourir que changer” et ceux qui sont sur la ligne inverse : “pour faire un journal différent, il faut pouvoir faire un journal comme les autres” - donc, il faut professionnaliser le journal.

Celui-ci s’était arrêté en pleine campagne électorale (de la présidentielle, ndlr), car à l’époque, nous avions des rapports distendus avec l’actualité. Certains disaient : “élections piège à cons”, d’autres prétendaient que jamais le sort de la société ne se jouerait dans les urnes. Il y a surtout une pulsion très forte de la part de gens qui ont appris à faire du journalisme et ont envie de continuer à en faire. Et pour faire un journal, il faut en payer le prix - qui n’est pas que symbolique -, renoncer aux principes de départ, c’est-à-dire à l’autogestion, au refus de la pub, etc. Bref, il était temps d’en finir et de professionnaliser tout ça.

Le changement intervient aussi par la création d’un nouveau logo. Une équipe menée par Claude Maggiori (le frère d’un des piliers du service Livres, Robert Maggiori) travaille sur une maquette et invente le fameux losange rouge. Maggiori, fait de Libération une marque et le calcul est délibéré. Les gens qui voient le changement sont effarés : que vient faire ce losange rouge ? Avant cela, le titre était identifié à un manifeste et là, il devient un coup marketing. Mais dans le bon sens du terme : le journal va pouvoir se battre avec la concurrence dans les kiosques. On change là d’époque. »

De 1994 à aujourd’hui

Libé a été profondément pionnier, avant-gardiste. En 1994, pour impulser une nouvelle ère au journal, Serge July lance le Libé III. L’idée est de dépasser Le Monde avec « un journal global » de 80 pages, et un magazine du week-end. Cette initiative plombe durablement les comptes, et ne rencontre pas le succès escompté. Certes, Libé n’a jamais eu d’argent et dès le début a fait appel à la générosité de ses lecteurs, mais là, le journal perd de son indépendance financière en demandant à son actionnaire, le groupe Chargeurs de le renflouer.

Sous le gouvernement de Lionel Jospin (1997-2002), le journal connaît une embellie financière. Alors que le journal critique les banques dans ses colonnes, ces dernières achètent de pleines pages de publicité dans le journal pour promouvoir leurs OPA les unes contre les autres !

En 2005, suite au soutien de Serge July au oui au référendum sur l’Europe, une crise s’ouvre au journal où la rédaction penche majoritairement pour le non. Le PDG quitte Libération en 2006 après de nouvelles difficultés économiques. Lui succèderont Vittorio de Filipis, Laurent Joffrin, Nicolas Demorand.... En 2020, l’arrivée de Dov Alfon, venu de la presse israélienne, permet à Libé, grâce à ses newsletters, et à l’essor du numérique, d’avoir des raisons d’espérer une santé meilleure dans un paysage compliqué pour la presse-papiers.