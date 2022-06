73% des Français favorables à une armée de défense européenne, dix points de plus qu'il y a sept mois

Ce jeudi 30 juin marque la fin du mandat français à la présidence tournante de l'Union Européenne (PFUE), marqué depuis fin février par la gestion de la guerre en Ukraine. Si les partenaires de la France saluent un bilan plutôt positif , notamment sur le plan législatif, les Français, eux, sont plus mitigés sur l'action d'Emmanuel Macron, selon le second Baromètre européen Vivavoice pour France Télévisions, Radio France et France Médias Monde. Mitigés aussi, sur les capacités de l'Union Européenne à faire face à l'avenir. En revanche, ils insistent sur le rôle stratégique que doit jouer l'alliance continentale dans la résolution du conflit ukrainien.

L'important rôle de l'Union Européenne en Ukraine

59% des Français considèrent que l'Union Européenne a un rôle important à jouer dans la résolution du conflit ukrainien, et autant se disent favorables à la livraison d’armes à l’Ukraine. Concernant la constitution d’une armée de défense européenne, près des trois quart des sondés y sont favorables, soit dix points de plus que lors de la publication de la première édition de ce baromètre européen , en décembre 2021. Si plus de la moitié des sondés (57%), estiment que l’UE n’est pas encore à la hauteur des enjeux de la guerre en Ukraine, 61% estiment qu’Emmanuel Macron a eu raison de maintenir les discussions avec Vladimir Poutine.

Publicité

Un bilan mitigé pour Emmanuel Macron

Au-delà de ce rôle de leader dans la coordination européenne de la réponse à la Russie, les Français sont plus mitigés sur le reste du bilan de leur président à la tête du Conseil de l’Union Européenne. 38% estiment qu’il a "bien présidé", tandis que 39% sont de l’avis contraire. Toutefois, près de deux Français sur dix n’ont aucun avis sur le bilan de ce mandat. 58% de la population souhaiterait d’ailleurs être davantage informée sur l'action de l'Union Européenne, et sur ses réalisations.

Les Français pessimistes sur les futurs défis de l’Union Européenne

S’ils témoignent d’un besoin de protection, les Français sont sceptiques sur les capacités de l’Union Européenne à répondre aux défis qui l’attendent. Près d’un tiers estime qu’elle va sortir affaiblie de la guerre en Ukraine et 44% que sa place sur la scène internationale va se dégrader. Dans les mois à venir, les trois quarts des sondés s’attendent à une dégradation de l'économie européenne. Elle n’inspire pas davantage confiance concernant les défis environnementaux à venir, pour lesquels seuls 35% des Français considèrent qu’elle saura faire face. En revanche, 62% estiment que les pays de l'Union Européenne doivent être plus solidaires entre eux dans les mois à venir.