+75% d'hospitalisations : l'épidémie de grippe "en nette augmentation", alerte Santé Publique France

Le pic de l'épidémie de grippe, qui touche tout le territoire français, n'est pas encore passé. C'est ce qu'indique le bulletin épidémiologique hebdomadaire publié par Santé publique France mercredi, et qui fait remonter les chiffres de la semaine dernière. "L’ensemble des indicateurs de la grippe étaient encore en nette augmentation, bien que de façon moins marquée", explique le bulletin. L'épidémie circule de plus en plus, avec par exemple un taux d'incidence qui augmente de 29% par rapport à la semaine d'avant. France Inter vous résume la situation en cinq chiffres.

+29% de taux d'incidence en médecine de ville

De plus en plus de personnes vont chez le médecin pour la grippe. Pour la semaine du 19 au 25 décembre, le taux de consultations pour syndrome grippal représentait 460/100.000 habitants, un chiffre en augmentation de 29% par rapport à la semaine d'avant. Une tendance en augmentation dans toutes les classes d'âge, sauf pour les 5-14 ans, où la tendance semble être à la baisse.

+75% d'hospitalisations après un passage aux urgences

Pour la semaine dernière, Santé Publique France constate "une forte augmentation du nombre de passages aux urgences pour grippe ou syndrome grippal". Dans le détail, 19.000 personnes sont passés aux urgences, contre 12.600 la semaine d'avant, soit une augmentation de 52%. Ce taux continue d'augmenter, mais moins rapidement que la semaine d'avant, où les passages aux urgences pour grippe avaient grimpé de 118%. Parmi toutes les personnes qui sont passées aux urgences, 2.700 sont restées hospitalisées, soit un bond de 75% par rapport à la semaine d'avant.

4% des hospitalisations

La grippe ou les syndromes grippaux représentent une grosse partie des prises en charge à l'hôpital. C'est 4,1%, soit la "valeur la plus élevée observée au cours de la période 2010-2023". Les 15-64 ans sont les principaux concernés. Santé publique France recense 193 cas grave, en réanimation, depuis début octobre.

Le profil des personnes gravement atteintes inquiète aussi Santé publique France. La proportion de personnes âgées de 65 ans et plus parmi les patients admis en réanimation est la même que la proportion des personnes plus jeunes, entre 15 et 64 ans (42% et 41%). La grippe a provoqué 10 décès à l'hôpital depuis début octobre : six chez des personnes âgées de plus de 65 ans, deux chez les 15-64 ans et deux chez les 5-14 ans.

Un quart des consultations de SOS Médecins

Du 19 au 25 décembre, les syndromes grippaux représentaient 25% des consultations de SOS Médecins, une part en augmentation par rapport à la semaine précédente. "L'activité en médecine de ville pour syndrome grippal se maintenait à un niveau d’intensité très élevé tous âges confondus", note Santé Publique France.

Au moins 160 décès en une semaine

Parmi les décès déclarés par les médecins par voie électronique, 290 l'ont été pour cause de grippe depuis le 2 octobre, dont 160 rien que la semaine dernière, indique Santé Publique France. C'est 3% des décès signalés électroniquement. La grande majorité d'entre eux avaient plus de 65 ans. Ce sont des chiffres à minima, puisque seuls un tiers des décès sont déclarés par voie électronique.

La France parmi les six pays européens les plus touchés

Les indicateurs épidémiques sont en hausses dans toutes les régions. Les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont particulièrement touchées. La Guyane et la Guadeloupe viennent de rentrer en phase épidémique. La Réunion, Mayotte et la Martinique l'étaient déjà depuis plusieurs semaines. La France est le pays le plus touché en Europe avec l'Autriche, la Lituanie, le Luxembourg, la Russie et la Moldavie.