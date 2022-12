757 buts ? 1281 ? 1283 ? 1303 ? Combien de buts Pelé a-t-il marqué durant sa carrière ?

"Trois fois champion du monde, meilleur buteur de tous les temps (1.283) et meilleur joueur du siècle." Voilà la biographie du compte Instagram de Pelé jeudi soir. Le footballeur est mort jeudi à 82 ans à Sao Paulo. Il est devenu une légende de ce sport en raison de son jeu, incroyablement créatif, et d'un palmarès inégalé (trois sacres en Coupe du monde en 1958, 1962 et 1970).

Il l'a révolutionné et "fait du football un art" comme le résume l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar. Mais depuis sa retraite, un débat persiste, celui du nombre de buts que le joueur a inscrit dans sa carrière longue de 21 ans.

Record du monde

Selon la Fifa, Pelé aurait disputé 1.363 matchs dans sa carrière et inscrit 1.281 buts, tous matchs compris. Mais dans sa biographie Instagram, l'attaquant estimait lui avoir marqué 1.283 buts. La différence est maigre et le Guiness World Guiness donne raison au footballeur et lui accorde le même nombre de buts. L'écart viendrait de deux tirs réalisés lors d'un match amical, alors qu'il était à la retraite.

Pour arriver à ce chiffre pharaonique de 1.283, Pelé a compté littéralement tous ses buts, même ceux marqués lors de (très nombreux) matchs amicaux. Le Brésil organisait notamment de grandes tournées européennes, pour permettre au public de voir jouer l'attaquant phénomène. Lors de ces tournées et de ses matchs amicaux, Pelé aurait alors inscrit près de 530 buts.

Matchs amicaux compris

À en croire le Brésilien, il aurait donc inscrit 1.090 buts rien qu'avec son club de Santos (matchs amicaux et officiels réunis), là où il a passé la majeure partie de sa carrière. Il faut donc ajouter ceux avec la sélection brésilienne, et ceux avec le club de New York Cosmos, où Pelé a terminé sa carrière. Son 1.000e but, dont l'histoire vaut d'être racontée , Pelé l'a inscrit le 19 novembre 1969, sur penalty contre Vasco de Gama, dans un stade Maracana en effervescence. Pelé avait alors 29 ans.

A en croire un autre site, le RSSSF, le Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation , qui mentionne aussi les buts inscrits avec l'équipe militaire de Pelé et des buts inscrits lors de matchs amicaux officieux, Pelé aurait même marqué jusqu'à... 1.303 buts au total sur 1.392 matchs !

757 buts en matchs officiels

Reste a savoir à qui, à la fin, le titre de meilleur buteur de l'histoire du football est décerné. A priori, pas Pelé. Selon le site Olympics , il a marqué 757 buts en matchs officiels, dont 643 avec son club de Santos, 77 en sélection brésilienne, et 37 avec son club américain.

Sur la base de ce chiffre, Pelé est talonné par Gerd Müller et Ferenc Puskás. Les historiens du football parlent d'un autre joueur, Joseph Bican, un attaquant astro-hongrois, dont Ouest-France raconte l'histoire . Il aurait inscrit 805 buts en matchs officiels, dans sa carrière. Mais la Fifa considère désormais l'ancien joueur de Manchester United Cristiano Ronaldo, comme le meilleur buteur de l'histoire avec 807 buts pour le Portugais.