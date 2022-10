8 films et séries sur des guerres d'héritage croustillantes, drôles et dramatiques

Il existe toutes sortes d'héritages – comme l'héritage culturel ou l'héritage de pouvoir – mais celui qui nous intéresse particulièrement ici est l'héritage de biens (maison, argent, etc.). Il n'occupe que peu les conversations car l'argent et la mort sont bien les deux plus grands tabous dans nos sociétés, mais il occupe un certain nombre d'esprits, à en croire les fictions qui le mettent en scène. Il convoque aussi un sujet très compliqué qui est la préférence des parents pour un enfant.

Cette transmission complexe était d'ailleurs le sujet de l'émission "L'invité de 9h10", dans laquelle les journalistes Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider revenaient sur les successions dans les grandes familles industrielles françaises. Ces héritages représentent à la fois une histoire du capitalisme français, mais aussi une histoire de la masculinité, avec souvent une transmission de père en fils.

Dans l'émission Grand bien vous fasse , des conseils étaient donnés pour que cela se passe au mieux dans toutes les familles (pas que les riches cette fois !), et cause le moins de dissensions possible dans les fratries.

Mais c'est beaucoup plus cinématographique quand il y a des déchirements, des alliances, et des coups bas. Voici donc une petite sélection de fictions où l'héritage est au cœur de l'intrigue. Des histoires desquelles il ne faut pas s'inspirer dans la vie !

1. La Chatte sur un toit brûlant

Dans cette adaptation de 1958 de Richard Brooks d'une pièce éponyme de Tennessee Williams, Cat on a Hot Tin Roof (La Chatte sur un toit brûlant), l'argent et sa corollaire la cupidité tiennent un rôle important.

Brick et Maggie forment un couple en crise. Ils se rendent dans la maison du père de Brick, sentant sa fin proche, et voulant s'assurer que l'héritage leur reviendra. Ont aussi rappliqué le frère de Brick, Gooper, un peu moins dans les petits papiers de son père, et sa compagne Mae, attirés par le petit pactole à récupérer. Ce chef-d'œuvre est une dénonciation en règle de l'hypocrisie de la bourgeoisie, qui montre une facette bien sombre de l'être humain.

2. Les Trois frères

Dans le genre comique, c'est un classique ! Les Inconnus , à leur apogée, campent trois frères, qui se rencontrent pour la première fois, lorsque leur mère meurt, leur laissant un héritage conséquent. De gags en répliques cultes, cette comédie dédramatise quelque peu les successions.

La découverte de cette fraternité nouvelle et d'un paquet d'argent leur revenant – 100 patates ! – sera le déclencheur d'une remise en cause de leur style de vie, chacun à sa façon, et de pas mal de péripéties rocambolesques. Si certains dialogues ont mal vieilli, on ne peut s'empêcher de sourire devant les scènes mémorables, comme celle de la lecture du testament chez le notaire. Alors, avec ou sans patates ?

3. House of Gucci

Le film relate une histoire vraie, celle de l'héritier de la maison Gucci, Maurizio Gucci (Adam Driver) et de sa femme, Patrizia Reggiani (Lady Gaga), manipulatrice intéressée par l'héritage.

Fin 2021, ce film de Ridley Scott était très attendu, promesse de glamour, avec un casting 5 étoiles, mais il avait globalement déçu critiques et spectateurs. Pour Xavier Leherpeur, dans l'émission Le Masque et La plume , le film était même "un navet sans dramaturgie, caricatural, et abyssal de bêtises". Un bon sujet ne fait pas forcément un bon film !

4. Complot de famille

Dans ce film réalisé par Hitchcock en 1976, une vieille dame riche, Julia Rainbird fait appel à une voyante car depuis des années, elle fait des cauchemars dans lesquelles sa défunte sœur la hante afin qu'elle retrouve le fils illégitime qu'elle avait eu, mais qu'elle n'avait jamais reconnu. Le but de tout cela ? Que Julia Rainbird lui lègue une partie de son héritage... Mais évidemment, les choses vont se révéler bien plus complexes que cela. C'est le maître du suspense Alfred Hitchcock tout de même donc le frisson est au rendez-vous !

5. Le Chat Pacha

Pour clore cette sélection de films, quoi de mieux qu'une production Disney légère et distrayante ? Cette fiction pour tous les âges ne date pas d'hier mais suscitera peut-être quelque nostalgie à ceux et celles qui l'auraient vu à l'époque de sa sortie, en 1986.

Dans la comédie The Richest Cat in the World – Le Chat Pacha dans sa version française –, du réalisateur Greg Beeman, un homme très riche, Oscar Khomeyer, lègue toute sa fortune à son chat, Léo, placé à sa mort chez le gardien de sa propriété. Mais ce chat n'est pas tout à fait comme les autres, puisqu'il est doté de parole...

Cette donation un peu étonnante fait tout à fait écho à un leg semblable récent. On ne peut en effet s'empêcher de penser au couturier Karl Lagerfeld qui avait inscrit sur son testament la chatte Sacré de Birmanie Choupette, la sacrant ainsi chatte la plus riche du monde... Même si bien sûr, elle n'a pas de compte en banque – la loi française l'interdisant.

Un film drôle et visionnaire sur la folie des humains à propos de leurs animaux domestiques.

6. Succession

Les trois saisons de cette impressionnante série se concentrent sur une succession, celle de Logan Roy, magnat des médias, et patriarche d'une famille dont les enfants se voient tous bien prendre sa suite après sa crise cardiaque. Ils vont se déchirer, aveuglés par leur cupidité et par leur soif de pouvoir.

Nombreux ont été les spectateurs pour assister aux manœuvres et aux complots toujours plus sournois de la part des enfants de Logan Roy et de leurs conjoints obnubilés par leur potentielle part du gâteau. Comme partout, on voit que l'argent est tabou dans ces hautes sphères mais c'est tout de même la préoccupation numéro 1.

7. Arrested Development

Série humoristique américaine, dont les diffusions des 5 saisons ont couru sur les années 2000 et les années 2010, Arrested Development est une pépite de drôlerie.

La famille de Michael Bluth (incroyable Jason Bateman que l'on retrouvera notamment dans la non moins incroyable série Ozark ), veuf et père d'un fils de 13 ans, est haute en couleur. Le père de Michael dirige une grosse entreprise et se fait arrêter pour abus de biens sociaux. Le fils décide de prendre les rênes de la boîte afin d'aider la famille mais ce ne sera pas si simple à gérer, notamment car ses frères et sœurs sont des bras cassés égoïstes mais attachants. Il ne manquera d'ailleurs pas de leur dire : « Vous êtes tous désespérément décevants, mais vous êtes ma famille ! »

Dans ces épisodes d'une vingtaine de minutes, toutes les petits faiblesses humaines sont dépeintes avec un humour décapant, qui lorgne parfois du côté de l'absurde.

8. House of the Dragon

Cette série, prequel de Game of Thrones se basant toujours sur l'œuvre de George R. R. Martin, est une histoire de succession. Mais elle n'a pas forcément lieu de père en fils, comme on le voit dans toutes les grandes lignées car plusieurs femmes de pouvoir se battent aussi pour le trône.

Si la série éblouit par son esthétique, elle a aussi déçu quelques fans par ses intrigues mais elle n'en restera pas moins un monument de la culture sérielle.