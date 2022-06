80 ans de Paul McCartney : connaissez-vous ces anecdotes étonnantes sur sa vie et sa carrière ?

C'est l'un des plus grands compositeurs du 20e siècle et, par la même occasion, l'un des plus gros vendeurs de disques. D'abord avec les Beatles, puis avec Wings et en solo, Sir Paul McCartney a composé les plus belles pages du grand livre de la musique pop et joué sa musique devant des millions de personnes à travers le monde. A 80 aujourd'hui, et une carrière longue de près de 60 ans, le britannique est une des grandes légendes des sixties encore vivantes et en activité. Sa vie est particulièrement riche d'anecdotes et d'évènements étonnants.

Testez-vous avec notre quiz !