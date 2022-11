Rixe dans les Yvelines : "À 14 ans, on ne peut pas perdre la vie", témoigne un organisateur de la soirée MMA

Un adolescent de 14 ans est mort dans la nuit de samedi à dimanche lors d’une rixe à Coignières, dans les Yvelines. Le garçon a reçu des coups à la tête lors d’un affrontement entre deux bandes rivales de villes voisines. Le drame s’est déroulé vers 23h30, en marge d’une soirée de combats d'arts martiaux mixtes (MMA), dans un gymnase de la commune, qui a rassemblé 300 spectateurs. "On n’est pas du tout sur quelque chose d’underground, on est sur un gala sportif sous l’égide de la Fédération française de lutte", raconte à France Inter Yann Lamothe, l’un des organisateurs. "À 14 ans, on ne peut pas perdre la vie. On ne peut pas mourir pour un coup de marteau à 14 ans, c’est complétement déconnant, surréaliste", se désolé l’éducateur sportif.

Une bagarre et des tirs de mortier

La victime, venue de Maurepas, une ville voisine d'environ 17.000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif, réunissant enfants et parents, selon l’AFP. D'après les premiers éléments de l'enquête, à l'issue de la soirée, deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement : celle du quartier des Friches de Maurepas, contre celle, "rivale", des Marchands de Coignières. Ces querelles entre les deux bandes sont historiques, mais il n’y avait pas eu d’affrontement depuis plusieurs années. Les deux villes à la réputation plutôt tranquille malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt, à une quinzaine de kilomètres de Versailles.

"On vient me chercher, on me dit qu’il y a une bagarre dehors, et qu’il y a des tirs de mortier sur nos agents", explique Yann Lamothe. "Quand je sors, il n’y a pas de mortier mais il y a un enfant au sol et un attroupement autour. On fait le nécessaire pour le ramener à la vie. Il y a un ou deux médecins de la soirée qui tentent de le réanimer."

La victime aurait reçu des coups à la tête, "des coups de marteau", ajoute Yann Lamothe. "Les jeunes qui ont agressé la victime, ils ne participaient pas à la soirée", poursuit l’éducateur sportif. "Ce sont des jeunes qui viennent sur place à la fin, qui n’ont pas de billets, que la sécurité ne laisse pas entrer. Ils cherchaient à entrer dans la soirée."

Le MMA, "un outil éducatif"

Yann Lamothe le martèle, il n’y a aucun lien entre la soirée de MMA et la rixe : "C’est la facilité de chercher un amalgame". "Lors de la soirée, il y avait la Croix-Rouge, des médecins, des agents de sécurités, il y a des régles", assure l’éducateur. Le MMA, "c’est un sport à part entière, comme on pourrait parler du football, du basket, du hand", poursuit Yann Lamothe, c’est un sport qui demande de la rigueur, de l’entrainement, une hygiène de vie, à savoir se maitriser. C’est un outil éducatif qui peut être tout autant voire plus performant que d’autres. Ce sport attire les jeunes."

Une autopsie du corps de la victime doit être réalisée prochainement. L'adolescent n'était pas connu des services de police, selon franceinfo. Un autre jeune homme de Maurepas a été blessé légèrement. Il est sorti de l'hôpital dans la nuit et sera entendu en tant que témoin prochainement. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans. Elle est confiée à la police judiciaire de Versailles. Pour l’instant, aucune personne n'a été interpellée pour l'instant.