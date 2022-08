À 14h, le 7 août, le record de production d'énergie solaire simultanée a été battu en France

Le parc photovoltaïque français s'agrandit et la production d'énergie qui en découle est de plus en plus importante, avec un nouveau pic enregistré dimanche 7 août, à 14h. À cet instant-là, le parc solaire français a produit l'équivalent en électricité de 10 centrales nucléaires. Sur l'année, la production d'énergie solaire est également en hausse, même si elle reste minime dans le mix énergétique français (3,6%). Il s'agit en effet d'une énergie intermittente, qui ne produit qu'en moyenne, 20% du temps.

Un pic de production à 10,7 gigawatts

Alors que le soleil était à son zénith le 7 août, l'ensemble des installations photovoltaïques françaises ont produit 10,7 gigawatts d'électricité, selon les calculs du cabinet de conseil Omnegy, spécialisé dans le secteur de l'énergie. C'est 20% de plus que le précédent record, établi en 2021 (8,9 gigawatts).

Ce record vient couronner une année de forte hausse pour la production d'énergie solaire. Celle-ci a augmenté de 30% au premier semestre 2022, par rapport au premier semestre 2021, du fait notamment d'une année très ensoleillée. Des chiffres encourageants selon Nicolas Leclerc, cofondateur d'Omnegy : "On est en ligne pour atteindre les objectifs fixées par la PPE, avoir une puissance installée en 2024 de l'ordre de 20 GW et 35 GW en 2028", explique-t-il. Il fait référence aux objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), l'outil de pilotage de la transition énergétique en France, créé par la loi sur la transition énergétique.

"C'est très positif, par contre il faut remettre ça en perspective avec le fait que la production solaire reste assez marginale dans le mix énergétique français", poursuit Nicolas Leclerc. En France au premier semestre 2022, le solaire n'a représenté que 3,6% du mix énergétique français, légèrement plus que l'an dernier (2,5%).

Une augmentation des installations photovoltaiques

Au-delà de l'ensoleillement, l'augmentation relative mais réelle de la production solaire s'explique aussi par le nombre croissant de raccordements d'installations photovoltaïques au réseau électrique. Le rythme d'installation est trois fois supérieur aux années précédentes, malgré un ralentissement observé début 2022 à cause de l'augmentation du prix des matières premières.

Si l'ensoleillement permet d'augmenter la production d'énergie grâce aux panneaux photovoltaïques, la chaleur et la sécheresse observées cet été ont en revanche "tendance à avoir un effet contreproductif" sur le rendement des panneaux, conclut Nicolas Leclerc. Le réchauffement climatique n'est pas favorable au développement de cette énergie renouvelable.