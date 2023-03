À 91 ans, le compositeur John Williams en route pour une pluie de records aux Oscars

Parmi les nommés aux Oscars, qui se tiendront dimanche soir aux États-Unis, figure un nom bien connu : celui de John Williams. Le compositeur est nommé pour la musique du dernier film de l'un de ses réalisateurs fétiches, Steven Spielberg, qui défend son film "The Fabelmans".

Cette nomination est la 53e pour le compositeur : d'ores et déjà, avant la cérémonie, il détient donc le record de l'artiste vivant le plus nommé. En incluant les personnalités décédées, une seule personne le devance : Walt Disney, qui durant sa vie, a été nommé 59 fois aux Oscars pour les productions de son studio.

Une longévité record

Avec des compositions pour des films devenus aussi mythiques que "La Guerre des Étoiles", "Les Dents de la Mer", "Rencontres du Troisième Type" ou "Harry Potter", parfois représenté la même année par deux nominations dans la même catégorie, John Williams, s'il remporte un sixième Oscar ce dimanche soir, accrochera un nouveau record à son palmarès : celui de l'artiste le plus âgé à avoir remporté un Oscar, toutes catégories confondues, devant le scénariste James Ivory (89 ans).

Avec une carrière au cinéma qui a commencé dans les années 50 en studio, il a également une longévité record : sa première nomination remonter à 1967, et son premier Oscar à 1972, pour "Un Violon sur le toit". Il n'a plus été récompensé depuis 1994 pour "La Liste de Schindler". Entre les deux, il a été récompensé pour "Les Dents de la Mer", "Star Wars épisode IV" (sorti sous le simple nom de "Star Wars") et "E.T. L'extra-terrestre".

En revanche, John Williams n'est "que" la quatrième personnalité la plus primée de l'histoire des Oscars – et il n'est même pas le compositeur le plus récompensé. Alan Menken est devant lui, avec huit Oscars, répartis entre les "meilleures musiques de film" et les "meilleures chansons originales", toujours pour des films des studios Disney (Aladdin, La Belle et la Bête, La Petite Sirène et Pocahontas). La costumière Edith Heard égale ce score de huit Oscars, et le concepteur des maquillages Rick Baker est lui aussi devant, avec sept Oscars.