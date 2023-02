À Aulnay-sous-Bois, une école pour former aux métiers du metavers

Ils s’appellent Alexandre, Patricia, Léo ou Rudy. Au total, dans les murs de la Mission locale d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ils et elles sont une vingtaine à être formés depuis fin octobre aux métiers du metavers, ces espaces immersifs en 3D sur internet. "L’Académie du metavers", c’est le nom de cette formation qui s’étend sur près de deux ans, avec dans un premier temps trois à quatre mois de formation initiale, puis 15 à 16 mois en alternance en entreprise.

Plusieurs sites de formation ont ouvert depuis la rentrée de septembre en France – à Nice et Marseille - et d'autres, à Lyon et Montreuil, vont ouvrir. Dans celui d'Aulnay-sous-Bois, les "apprenants" (le terme est préféré à celui "d'élèves") apprennent le métier de technicien support/assistance pour la réalité virtuelle, augmentée ou mixte. "C'est un métier utile pour guider les utilisateurs de ces technologies", explique Alexandre, 20 ans, arrivé ici après un bac STI et un passage dans le monde du travail. "Le metavers, ce n'est pas encore assez connu, les gens ont du mal à prendre en main cette technologie", ajoute-t-il.

Développer des applications du metavers dans des entreprises

Concrètement, les participants à la formation apprennent donc à programmer un casque de réalité virtuelle ou mixte, à le paramétrer, mais aussi à accompagner les utilisateurs dans leur expérience. Devant le public présent à l'inauguration, c'est Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui joue le rôle du cobaye. Avec elle, Alexandre, 19 ans, un autre participant, montre toutes les étapes de la préparation du casque, du nettoyage à la maintenance, quand l'élue lui fait remarquer que "ça ne marche pas".

Valérie Pécresse essaie les technologies du metavers, accompagnée par l'un des apprenants de la formation © Radio France - JB

Depuis lundi, les apprenants ont commencé leur alternance. Les entreprises qui les accueillent sont pour beaucoup des start-ups, mais pas seulement. Rudy, 26 ans, ancien mécanicien automobile, a commencé son alternance à la SNCF : "Après mes expériences professionnelles, j'ai voulu me reconvertir dans l'informatique, parce que c'était une passion. Je me suis d'abord formé en autodidacte à la programmation, et j'ai eu envie d'explorer d'autres possibilités", raconte-t-il. Au sein de la SNCF, il travaillera sur "les formations et les simulations pour les conducteurs de train", qui se font désormais en partie en réalité virtuelle et plus seulement sur des simulateurs.

Une sélection sur la motivation, pas sur le CV

La première promotion de cette académie est composée d'apprenants venant de toute l'Île-de-France. "Notre formateur a mis une super ambiance dans la promo, je n'avais pas l'impression d'être à l'école", sourit Alexandre. La sélection à l'entrée ne se fait pas sur CV, mais sur la motivation et à l'issue d'entretiens, ce qui permet à l'école de réunir des profits très différents.

Après avoir travaillé depuis près de 35 ans dans la restauration et avoir été chauffeuse de taxi, Patricia a aussi rejoint cette promotion : "L'informatique, c'est une passion pour moi", raconte-t-elle. "J'y retrouve toutes les qualités que j'ai exercées avant : gérer des clients, travailler en équipe, développer des process : tout ça, je l'ai vécu". Son projet est clair : "Apporter l'informatique à la population partout, dans les maisons, dans les foyers. Les gens ne savent pas toujours faire. Moi, je veux apporter ça dans ma ville, auprès des femmes, des personnes âgées. Et la réalité virtuelle, l'immersif, va changer la vie de ces gens".

Meta et la région Île-de-France partenaires de la formation

L'école Simplon, qui propose ce nouveau dispositif, est privée mais financée par des subventions, notamment celles de la région Île-de-France, car la formation proposée est gratuite. "L'école est installée dans le département, la Seine-Saint-Denis, qui est celui où la région dépense le maximum en formation", explique Valérie Pécresse. "Cette académie permet de donner un avenir à des jeunes, demandeurs d'emploi, dans un métier où tout est à créer", ajoute-t-elle, précisant que "la moitié des emplois du numérique en France sont en Île-de-France".

Mais il y a un autre partenaire dans cette formation : Meta. L'ex-Facebook, dirigé par Mark Zuckerberg, apporte un soutien financier et matériel à cette formation - lors des tests, tous les casques de VR et AR présentés sont des Meta Quest, même si les apprenants sont formés sur tous les dispositifs existants, nous assure-t-on. Pourtant, il ne s'agit pas de former de futurs employés de Meta.

Créer un "écosystème" du metavers

Au contraire, l'entreprise a tout intérêt à ce que des spécialistes du metavers aillent infuser le reste de l'économie. "Les grandes entreprises du numérique se sont développées en nourrissant des écosystèmes à côté d'elles", selon Laurent Solly, vice-président de Meta pour l'Europe du Sud. "Il faut que ces écosystèmes se développent dans toutes les dimensions. Ces jeunes, ils ne sont pas là pour aller ensuite travailler chez Meta. Ils vont venir nourrir cet écosystème français, avec des entreprises qui vont prendre ces alternants, qui vont essaimer, pour faire de notre pays l'un des plus en avance" dans ce domaine.

Une centaine d'apprenants sortiront de cette formation dans un peu moins d'un an et demi. Les métiers concrets du metavers, comme celui enseigné ici de technicien ou technicienne, sont considérés comme des métiers "en tension" sur le marché de l'emploi, et donc pourvoyeurs de postes pour ces personnes, en formation ou en reconversion, qui espèrent intégrer cet écosystème sur lequel les grands acteurs américains misent à l'horizon de cinq ou dix ans.