À Cannes, Johnny Depp et Maïwenn répondent à leurs détracteurs

C'est la polémique qui enflamme cette année la croisette : le retour en grâce de Johnny Depp avec le film de Maïwenn, "Jeanne du Barry", projeté en ouverture du Festival de Cannes. L'acteur américain est accusé de violences conjugales par son ex-femme Amber Heard et banni des plateaux de tournage américains. Le choix de cet acteur pour incarner Louis XV et celui d'ouvrir le Festival avec ce film a suscité nombre de réactions indignées.

En conférence de presse ce mercredi, l'équipe du film a répondu aux détracteurs. Johnny Depp a affirmé que ce qui a été écrit à son sujet était en grande partie "une fiction horrible". La réalisatrice et actrice Maïwenn a également répondu aux interrogations sur le financement du film par l'Arabie Saoudite.

La riposte de Johnny Depp

Interrogé sur ce qu'il a ressenti ces dernières années, Johnny Depp a estimé que la situation ressemblait à une "mauvaise blague", notamment lorsqu'on "te demande de te retirer d'un film parce qu'il y a juste des paroles qui flottent dans l'air". Il a par ailleurs ironisé sur le mot "come-back" utilisé par les médias pour qualifier son retour. "Apparemment, j'ai eu 17 retours jusqu'à présent... Je ne suis parti nulle part", a-t-il dit, affirmant par ailleurs que tout ce qui avait été écrit à son sujet était en grande partie une "fiction horrible".

Mardi soir, l'acteur a été accueilli chaleureusement parmi les mégastars, comme Uma Thurman, Michael Douglas ou Catherine Deneuve , qui ont fait l'ouverture du Festival de Cannes mardi soir, en dépit des critiques sur la réhabilitation d'une personnalité contestée. Plusieurs organisations féministes ont fait part de leur écœurement et un collectif d'actrices et d'acteurs, dont Julie Gayet et Laure Calamy, ont signé une tribune dans "Libération" pour protester contre le fait de dérouler "le tapis rouge aux hommes et femmes qui agressent", en référence à Johnny Depp et à Maïwenn. La réalisatrice a récemment reconnu avoir agressé le fondateur du site d'information Mediapart, Edwy Plenel, dans un restaurant.

"Un acteur sexy" pour incarner Louis XV

Maïwenn a également été interrogée sur les raisons de son choix de Johnny Depp pour incarner un roi français. "Avant d'aller voir Johnny, j'ai proposé le rôle à des acteurs français que j'adorais, mais ça ne s'est pas fait. Après, j'ai voulu être loyale à mon désir. Je me suis dit que mon désir est beaucoup plus important qu'un acteur français impérativement. Je voulais vibrer pour l'acteur, surtout que je joue dedans et que j'allais l'embrasser donc je préfère avoir un acteur sexy !", a-t-elle justifié, en ajoutant que "Johnny connaissait énormément l'histoire de France".

Le financement de l'Arabie Saoudite n'a pas été un "sujet"

La réalisatrice est aussi revenue sur le financement du film, par l'Arabie Saoudite. "Il n'y a pas eu de sujet sur les Saoudiens, je suis très fière que ce soit produit par des Saoudiens. Les mentalités évoluent", a-t-elle répondu. "Je serai très fière d'aller là-bas présenter le film, avec mes idées. Les choses bougent", a-t-elle ajouté, en précisant que selon elle "ce n'est pas le premier film français produit par les Saoudiens". Elle a par ailleurs souligné que le film a d'autres financeurs, comme "les frères Dardenne".