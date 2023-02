À Castres, le premier stage de sensibilisation destiné aux personnes coupables de maltraitance animale

Les visages sont fermés, les regards fixes. Quatre hommes et une femme sont installés ce matin de février dans une salle prêtée par la gendarmerie de Castres (Tarn). Tous les cinq sont là après avoir eu à faire à la justice pour des sévices plus ou moins graves. À la place d'une amende, qui aurait laissé une trace dans les archives judiciaires, ils se sont vu proposer la possibilité d'écouter, pendant une journée, les membres d'une association de défense des animaux, à laquelle ces stagiaires s'engagent également à verser 150 euros destinés à des soins.

Le recours aux stages de sensibilisation dans la justice n'a rien de neuf, mais le choix de le proposer aux personnes poursuivies pour des faits de maltraitance animale est une première. "Vous avez des stages en matière de circulation routière, des stages relatifs à la prévention de l'usage des stupéfiants, aux violences sexistes", détaille le procureur de Castres, Cherif Chabbi. "Et cela fonctionne, parce que les gens ont besoin de comprendre, d'être accompagnés. Nous constatons des faits de récidive moindres, et je suis convaincu que cet accompagnement pédagogique par des professionnels va conduire à une réflexion qui mènera à une baisse drastique des violences à l'endroit des animaux". Rappelant que, depuis 2015, les animaux ne sont plus considérés comme de simples "biens meubles", mais comme des êtres doués de sensibilité, le procureur a décidé de miser, avec son homologue de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) sur la prévention. Les deux juridictions dépendent de la cour d'appel de Toulouse, la première à mettre en place un pôle dédié à la maltraitance animale.

"Un chien peut-il ressentir la douleur ?"

Dans la salle aux murs clairs de la gendarmerie, la journée commence par quelques explications sur la meilleure façon de s'occuper d'un animal, qu'il soit domestique ou "de rente" (ovins, bovins…). Face aux stagiaires, quatre membres de l'association Les4pattounes : Céline Gardel, présidente et capitaine de police, un gendarme, une vétérinaire, et une élève avocate. Aucun n'a voulu regarder ce qui était reproché aux participants, afin de rester le plus neutre possible. En face, si les premières interventions sont timides, le dialogue s'instaure peu à peu. "Comment est classée la dangerosité des chiens ?" veut, par exemple, savoir l'un des stagiaires. "L'affection" répond un autre, à la question de savoir ce dont a le plus besoin un animal.

La première partie du stage est consacrée à des conseils généraux, le temps de briser la glace : comment nourrir son animal ? A quelle fréquence ? Est-ce autorisé de l'attacher dans le jardin ? Peu à peu, la conversation glisse vers le cœur du sujet : la question de la souffrance ressentie par les animaux. "A votre avis, un chien peut-il ressentir la douleur ?", demande Céline Gardel aux stagiaires. "Et le froid ? La chaleur ? La peur ?". Tous acquiescent.

La capitaine de police diffuse ensuite des photos d'animaux maltraités, amaigris, visiblement non soignés, ou blessés, récupérés par des collègues ou par l'association. Ainsi qu'une vidéo, que les stagiaires regardent le visage marqué par l'émotion : celle d'un homme en train de battre et insulter son chien, que l'on entend gémir. "Des faits comme ceux-ci, avérés, sont passibles de trois ans d'emprisonnement", précise Céline Gardel à l'assistance. "Pour terminer sur une note positive, l'animal va bien, aujourd'hui", ajoute la présidente de l'association, qui a entre-temps adopté le chien.

"J'ai vu les photos, elles m'ont touché"

"Par rapport à mon histoire à moi, les images que j'ai vues n'ont rien à voir", confie l'un des stagiaires à la fin de la journée. Entre les lignes, on comprend qu'il s'en est brusquement pris à son chat "pour protéger [son] enfant", explique le jeune homme, qui estime toutefois que "ça n'excuse pas tout". "Je me suis toujours bien occupé de mon animal, il a presque des réactions d'humain tellement je l'ai dorloté depuis tout petit. Trente secondes après, je me suis rendu compte que ça n'était pas la bonne réaction. Il n'a pas été blessé ni traumatisé", ajoute le stagiaire, pendant une pause-cigarette. Un peu plus loin, un autre homme propriétaire de deux chiens "à qui [il] donne beaucoup d'amour et beaucoup d'attention" explique être ici parce que l'un d'eux s'est enfui de chez lui. "Les gendarmes ont dit que je l'avais abandonné, alors que ma chienne est pucée, elle a tout ce qu'il faut", regrette ce participant, qui juge l'initiative des stages "bien" "mais après il faut que ça continue, pas spécialement pour moi, pour toutes les personnes qui font de la maltraitance. J'ai vu les photos, elles m'ont touché."

À l'issue de la journée, tous les stagiaires disent avoir "appris des choses", ce qui est un premier axe de prévention, pour la vétérinaire co-animatrice du stage, Marie-Christine Weibel : "Nous voyons fréquemment des situations où les gens sont dépassés, ne sont pas conscients que certaines situations peuvent ou vont poser problème, mais nous pouvons imaginer que, une fois informées, ces personnes-là n'auraient pas réagi de la même façon".

"Je suis peut-être trop optimiste, mais je pense que ce seront des maillons qui pourront dénoncer s'ils sont témoins d'autres infractions", espère, quant à elle, Céline Gardel, plutôt habituée, en tant que policière, à intervenir lorsque les faits sont commis, tire également un bilan positif de cette journée de stage : "Nous avons l'occasion d'être confrontés a posteriori à ces auteurs d'infractions, qui ont reconnu les faits. Le fait de reconnaître est déjà un premier pas. Nous avons vu les visages se décrisper, c'était interactif, et tous ont exprimé à l'issue avoir été satisfaits, l'objectif est donc atteint."