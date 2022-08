À cause de la sécheresse, les arbres sont plus vulnérables aux maladies et aux parasites

Dans le bois de Fau Timon (Somme), le sentier qui serpente entre les frênes, les charmes et les chênes, est jonché de feuilles jaunes, comme à l'automne. Un paysage inhabituel en plein mois d'août. La chute des feuilles ? Un système d'auto-défense des arbres selon Guillaume Decocque professeur de Sciences végétales à l'Université de Picardie Jules Verne et directeur d'une unité de recherche sur l'écologie forestière au CNRS : "L'arbre puise de l'eau dans le sol. La sève monte, et les feuilles transpirent. C'est la transpiration des feuilles, c'est-à-dire l'évapotranspiration de l'eau à partir de la surface foliaire, qui va tirer l'eau vers le haut de l'arbre à partir des racines. Mais par temps chaud et sec, l'arbre a besoin d'économiser l'eau, il va réduire sa surface de transpiration. Et pour cela, il se débarrasse des feuilles".

À commencer par les feuilles du haut. Quand l'arbre se met en mode "économie d'énergie", il stoppe sa croissance. "Dans le contexte de réchauffement climatique, avec des sécheresses à répétition, il faut s'attendre à avoir des arbres plus petits à l'avenir. L'aspect de nos forêts va changer", ajoute Guillaume Decocque.

Les épicéas n'aiment pas la sécheresse

L'arbre peut survivre à une sécheresse estivale, le problème, c'est surtout l'enchaînement des phénomènes météorologiques extrêmes d'une année sur l'autre qui le menace. Comme l'organisme humain, à force, l'arbre a plus de mal à se remettre des épisodes caniculaires et du manque d'eau. Il s'affaiblit et devient plus vulnérable aux maladies et aux parasites. C'est le cas des épicéas. Partout en France, y compris dans le bois de Fau Timone, ce résineux est attaqué par un insecte, le scolyte qui creuse des galeries sous l'écorce . Or un arbre sans écorce est un arbre condamné à plus ou moins brève échéance.

La diversité d'une forêt, sa protection

Le bois de Fau Timon est essentiellement composé de feuillus, d'hêtres, de charmes, de chênes ou encore d'érables, avec un sous-bois varié, fait de noisetiers, d'aubépines et de plantes herbacées. Cette diversité permet au bois d'être plus résilient explique Guillaume Decoque, en pointant du doigt un épicéa en bonne santé qui pousse derrière une rangée de feuillus : "Celui-là n'est pas attaqué par le scolyte sans doute parce qu'il est mélangé au milieu des feuillus. Il y a un rôle protecteur du feuillu, par différents mécanismes et notamment tout ce qui se passe au niveau du sol. Et puis aussi, le scolyte qui cherche l'arbre moribond a plus de mal à le trouver lorsque celui-ci est caché par d'autres arbres en bonne santé".

Pour l'instant, le bois de Fau Timon, situé près d'Amiens se porte plutôt bien. Mais Guillaume Decocque prévient : "On enchaine déjà la deuxième année sèche, arrive un moment où si cette tendance se poursuit, on va atteindre un seuil de non-retour avec des effets assez brutaux au niveau de l'écosystème forestier."