À cause du prix de l'énergie, Duralex contrainte d'arrêter sa production pendant quatre mois

A partir du 1er novembre et pendant quatre mois, la célèbre verrerie française Duralex va mettre en pause son four de production à cause de la hausse des prix de l'énergie. L'entreprise explique prendre cette décision pour préserver ses finances, affrontant "depuis quelques mois des conditions financières de production conjoncturelles très défavorables, uniquement liées" à cette hausse des prix de l'électricité et du gaz, qui ont explosé ces derniers mois après l'invasion russe de l'Ukraine. Les 250 salariés de l'entreprise vont donc se retrouver en chômage partiel.

La facture énergétique représente désormais 40% du chiffre d'affaire

"Produire au tarif de l'énergie au prix du jour générerait des pertes intenables. Limiter notre consommation d'énergie dans la période qui s'amorce nous permet donc de préserver l'activité et l'emploi de Duralex", explique l'entreprise dans un communiqué publié en début de semaine. "Il y a un an, l'énergie représentait 5 à 7% de notre chiffre d'affaires. Au prix actuel de l'électricité et du gaz, on est monté à 40% ! C'est aberrant", précise à France Inter José-Luis Llacuna, président de l'entreprise. "Notre four chauffe à 1 500 degrés grâce à l'électricité et au gaz. Mais on a aussi des presses et autres matériels à faire fonctionner. Aujourd'hui, les prix sont d'une brutalité impensable", ajoute-t-il.

Le président est en revanche assuré que la production de l'usine historique, située à la Chapelle-Saint-Mesmin dans le Loiret, ne devrait reprendre qu'au deuxième trimestre 2023. "On a pu faire l'acquisition de l'électricité et du gaz pour les trimestres 2 et 3 de l'année prochaine, ce qui nous protège des nouvelles hausses", précise José-Luis Llacuna. Selon lui, si une solution n'est pas trouvée pour limiter la hausse du prix d'achat pour les entreprises, il y aura "des catastrophes".

Un stock suffisant pour passer ces quatre mois

En attendant un retour de la production, le spécialiste du verre trempé affirme disposer de stock suffisant pour poursuivre "normalement" son activité commerciale pendant la mise en veille de son four, et "résister à la tempête". Un arrêt temporaire qui répond aussi aux appels du gouvernement à limiter les consommations d'énergie industrielles durant l'hiver. A Duralex, parmi les salariés en chômage partiel, certains seront plus touchés que d'autres, en fonction de leur secteur d'activité dans l'entreprise.

Duralex se retrouve à nouveau dans une mauvaise passe, après le rachat in extremis de l'entreprise en janvier 2021, quelques mois après son placement en redressement judiciaire. International Cookware (Pyrex), devenu la Maison française du verre en début d'année, avait alors sauvé l'entreprise française d'une fermeture définitive.

Face à cette situation, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, invité ce matin sur franceinfo , a appelé à réactiver les dispositifs de chômage partiel, face aux interruptions d'activité décidées dans certaines entreprise à cause du prix de l'énergie, comme à Duralex. "Il va falloir réactiver les dispositifs d'accompagnement des travailleurs, notamment en matière de chômage partiel" que le dirigeant de la centrale syndicale veut voir à nouveau pris en charge à 100%.