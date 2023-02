À Chalon-sur-Saône, une boutique propose... des compliments

C'est une boutique éphémère dans laquelle il n'y a rien à vendre ni à acheter. Une boutique où l'on vient pour partager.

Un lieu insolite où des passants en quête de réconfort et de chaleur humaine se retrouvent depuis trois ans quelques après-midis de février. L'endroit s'appelle "La boutique à compliments". Il a été imaginée par deux amies, intermittentes du spectacle, comédiennes et conteuses, passeuses de mots réconfortants et gratifiants destinés à remonter le moral d'inconnus qui arpentent parfois les rues piétonnes de Chalon-sur-Saône sans but précis, sans envie, pour éviter de broyer du noir chez eux.

"Ni flatterie ni flagornerie"

Ils poussent la porte de cet endroit silencieux et studieux, cosy et chaleureux, un peu comme s'ils allaient consulter un docteur des âmes esseulées, déprimées ou stressées. Ici, ni soignants, ni médicaments, mais des stylos plume, des encriers, des morceaux de papiers et une séance express pour retrouver le sourire et l'estime de soi.

"Nous ne sommes par dans la flatterie ni la flagornerie", explique Emmanuelle Liéby. "Nous observons nos visiteurs puis nous leur disons ce qu'ils nous inspirent. Nous plongeons dans leurs yeux pour y découvrir une part d'eux-mêmes en insistant sur le meilleur de ce qui nous constitue. Certaines personnes nous disent : 'Ah, mais vous êtes des médiums pas vrai ? Vous me décodez tellement bien !' En fait, non, nous regardons attentivement ces individus. Nos regards sont profonds." À chaque atelier, des groupes se forment et attendent la même chose : de l'attention. "Notre ambition c'est de rendre les gens plus heureux, car le moment est fugace, mais il existe !"

Lors de ces ateliers, Emmanuelle Liéby et l'autre écoutante conteuse, Anne Prost Cossio proposent à chaque inconnu, à tour de rôle, de partager un moment unique : écouter durant 30 secondes de belles choses positives sur lui, 30 secondes d'éloges pour reprendre confiance et se sentir régénéré.

"Laetitia, vous avez des yeux splendides, beaucoup d'allure, je vous trouve flambloyante !" "Merci", répond dans un murmure la jeune femme à la fois gênée et reconnaissante. "Top ! Prenez ma main, quel est votre prénom ? Je vous trouve beau Nicolas. Top! Et voilà, c'était votre moment, votre compliment, Nicolas !"

Faire du bien à des inconnus pour s'aimer soi-même

Les deux conteuses délivrent gratuitement ces doses de petits bonheurs, et se disent ravies d'aider des personnes seules à créer du lien autour de la table d'écriture, où chacun peut prendre place et laisser libre cours à son imagination, son esprit créatif.

Après avoir été complimenté pendant trente secondes, il faut écrire, coucher sur le papier des messages de reconnaissance, de félicitations, de compassion, d'empathie. Cette démarche de faire du bien à des inconnus permet de se tourner vers l'autre et de réapprendre à s'aimer en prenant soin d'étrangers qui traversent les mêmes situations de solitude, de découragement, de tristesse. Et le samedi soir sur la place de la Mairie, les deux diseuses de compliments appellent les habitants à se rassembler pour la criée des mots qui font du bien.