À Dijon, des lettres de "reconnaissance d'infraction" envoyées à des participants aux casserolades

Victor Diaferia a reçu ce courrier du "ministère public", à son domicile, le 26 mai 2023. Cet enseignant à la retraite de 66 ans et membre de la FSU est encore surpris par son contenu. On lui reproche d’avoir participé à une "manifestation interdite sur la voie publique (…) à Dijon, le 21 avril, place de la Libération, entre le 17/04/2023 à 19h00 et le 17/04/2023 à 21h00". On lui demande ensuite des informations sur son identité personnelle mais aussi le "nom de jeune fille et prénom de la mère", "nom et prénom du père" et s’il reconnaît ou pas l’infraction qu’on lui reproche.

Victor reconnaît avoir participé à ce concert de casseroles organisé devant la mairie de Dijon, le 17 avril dernier, le soir de l’allocution du président Emmanuel Macron. "Oui j’y étais, j’ai tapé sur les casseroles mais je ne me sentais pas coupable de participer à cette manifestation interdite". Et pour cause, ce n’est pas la première fois qu’il brave un arrêté préfectoral d’interdiction de manifester. Mais jusque-là il n’avait jamais reçu ce genre de courrier de "reconnaissance d’infraction". C’est une première.

Une trentaine de militants syndicaux et associatifs concernés

Selon le syndicat Solidaires 21, une trentaine d’autres manifestants ont reçu cette lettre pour des manifestations pour avoir participé à plusieurs "casserolades" mais aussi à la manifestation en soutien aux "Soulèvements de la Terre" le 19 avril. Leur point commun ? "Ce sont tous des militants syndicaux ou associatifs connus sur la ville de Dijon. Il y a des membres de Solidaires, de la FSU, mais aussi d’Extinction Rebellion ou d’Attac", affirme Théo Contis, le co-secrétaire départemental de Solidaires 21. Autre point commun : la plupart des personnes qui ont reçu ce courrier n’ont jamais été interpellées sur place le jour des manifestations et n’ont pas été soumises à un contrôle d’identité. "Comment on a pu remonter jusqu’à mon adresse personnelle ?", s’interroge Victor.

Pour Théo Contis, la "méthode est floue". "Même si on est peut-être déjà fichés par les Renseignements Territoriaux, est-ce qu’ils ont le droit ensuite de nous retrouver pour nous verbaliser a posteriori ?" Le syndicaliste soupçonne un recours à la vidéosurveillance pour retrouver des manifestants et les identifier.

La réponse de la préfecture

Contactée par France Inter, la préfecture de la Côte-d’Or confirme l’envoi de ces PV. "La police applique la loi, laquelle réprime le tapage diurne, qui est une infraction. C’est pourquoi des procès-verbaux ont effectivement été dressés lors des "casserolades" et non pas pour toutes les manifestations contre les retraites", écrit-elle dans un courriel. Elle précise que ces PV ont été "dressés par des officiers de police judiciaire et non pas sur constat de caméras".

La préfecture explique aussi que deux policiers ont été blessés "par acouphènes" lors de la première casserolade (celle du 17 avril). La procédure est donc "bien prévue par la loi et applicable dans ce type de situation", dit-elle. Plusieurs sources policières nous confirment que la procédure est légale mais en pratique, elle n’a jamais vraiment été appliquée : "Ce genre de courrier n’a jamais été envoyé dans le passé à Dijon, même pour des manifestations interdites, et il y en a toujours eu".

Une "volonté d'intimider" selon le syndicat Solidaires

Le syndicat Solidaires 21, lui, n’exclut pas de contester ces PV en justice. Théo Contis dénonce par ailleurs nouvelle atteinte au droit de manifester à Dijon : "Le but c’est d’empêcher les gens de se mobiliser. C’est une intimidation en leur adressant des courriers à leur domicile et en plus derrière, il y a l’aspect pécuniaire parce que certains ont reçu deux ou trois courriers pour différentes manifestations ; donc l’amende peut monter jusqu’à 300 ou 400 euros ? Il y a en plus un coût financier qui va mettre ces gens en difficulté et les questionner quant à leur prochaine manifestation".

Le prochain rendez-vous contre la réforme des retraites est prévu le 6 juin prochain à l’appel de l’intersyndicale à Dijon et partout en France. Victor, lui, a renoncé vendredi dernier à un rassemblement organisé à l’appel d’ATTAC devant une banque à Dijon mais il a renoncé. "Ce courrier me fait peur, je me dis que je ne peux plus aller à une manifestation interdite, ça m’angoisse", avoue-t-il.