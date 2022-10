À gauche, des électeurs dépités par leurs députés (mais pas résignés)

Adhésion à la cause, mais pas aux partis : voilà comment on pourrait résumer l'attitude des électeurs de gauche en cette rentrée parlementaire mouvementée. Une rentrée qui n'est pas simple pour la Nupes, entre les affaires internes (Quatennens puis Bayou) et les relations souvent tendues entre les partenaires des législatives. C'est le cas notamment dans la Somme, d'où vient un député qui voudrait faire de la politique autrement.

Hasard ou symbole, François Ruffin nous a donné rendez vous dans le bar "Le Fair Play", en face de la Bourse du Travail à Amiens. S’y tient une réunion syndicale animée autour des mobilisations sociales à venir. En ligne de mire notamment, la grande marche du 16 octobre initiée par Jean-Luc Mélenchon, qui exaspère la CGT. D'autant que l’Insoumis en chef laissait aussi entendre à la Fête de l’Humanité que la charte d’Amiens (qui affirme l’indépendance des partis et des syndicats en 1906) est obsolète.

"Hurler à l'Assemblée nationale, ça ne sert à rien"

Il y aura des syndicalistes dans la marche, des militants Nupes assumés, mais aussi des électeurs de gauche très critiques vis-à-vis des partis auxquels ils ont accordé leurs voix.

François Ruffin lui-même se dit mal à l’aise. "Je n’ai plus envie de hurler sur les bancs de l’Assemblée Nationale. Je l’ai dit au groupe : ça ne sert à rien. Ça renforce le RN. Je vais me 'soc-demiser' [jouer le bon député social démocrate, NDLR]", plaisante-t-il. Sous-entendu : ne plus jouer le bruit et la fureur à l’Assemblée nationale.

En revanche, pas question d’abandonner les mobilisations sociales : cette marche du 16 octobre pour le pouvoir d’achat et l’environnement, il y participera, et il viendra symboliquement avec une grande "roue de la fortune". Il explique le concept : "Tu tournes la roue, ça fait 'tic tic tic tic' et tu peux tomber aussi bien sur Bernard Arnault que sur Aurélia, qui travaille dans un foyer pour personnes handicapée, n'a pas vu ses salaires revalorisés et se demande comment elle va continuer à payer sa maison et donner de l'argent à son fils étudiant."

Une image parlante, selon lui, "du temps que l’on vit aujourd’hui". "Un temps de gavage pour les uns (44 milliards d’euros de dividendes, un record de tous les temps pour Bernard Arnault) pendant qu'à l'inverse on va venir un peu plus gratter sur nos retraite, et que les salaires ne suivent absolument pas l’inflation. C’est vraiment le gavage pour les uns et le rationnement pour les autres."

"Quand on me demande ma nationalité, je réponds : belge"

La "roue de la fortune" trône pour dans la cuisine du député de la Somme, avant sa grande sortie du 16. Elle est l’œuvre de Sandrine et de son mari, tous deux enseignants, et militants de "Picardie debout !", le mouvement de François Ruffin, indépendant de La France Insoumise, mais qui la rejoint quand il le faut.

"Je suis bien aux côtés des combats des Français, je n’ai pas besoin d’être dans La France Insoumise. Mais la Marche du 16, c’est important. Je veux marcher pour ne pas me résigner. Je ne veux pas rester chez moi à déprimer. Il faut marcher et continuer à se battre."

Dans un autre café du centre ville, deux femmes nous interpellent : "Les députés, on n’y croit plus. Ils se font élire en promettant la défense des droits des gens, et au final ils ne défendent que leur mandat. Moi je bossais à l’hôpital, le premier employeur amiénois, je n’ai jamais été aussi maltraitée. Je ne vote plus, j’ai honte des gens qui se disent nos représentants politiques en France. D’ailleurs, quand je voyage et qu'on me demande ma nationalité, je réponds : belge." Elles iront tout de même à la marche du 16 octobre, car "la situation est trop grave".

La défiance à l’égard des partis de gauche augmente, tout en se doublant chez les électeurs du sentiment d’être brutalisés par la politique du gouvernement, estime François Ruffin. Il lance aussi un avertissement au gouvernement : "Avec une majorité ras du cul, dans le contexte social que nous vivons, les réformes imposées par Macron au pas de charge sont une folie"