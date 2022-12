À gauche, le retour d'Adrien Quatennens à l'Assemblée divise les Insoumis et la Nupes

Le rendez-vous est fixé à mardi matin, 8h30. Adrien Quatennens doit se retrouver face à la procureure de Lille, pour sa procédure de reconnaissance préalable de culpabilité dans l'affaire de violences conjugales qui l'oppose à sa femme. Mi-septembre, le député Insoumis du Nord a reconnu dans un communiqué avoir donné, il y a plus d'un an, une gifle à son épouse, avec laquelle il est aujourd'hui en procédure de divorce. Ce mardi matin, à huis clos, le ministère public proposera une peine, qui devra ensuite être validée par un juge en audience publique. Sans quoi, l'élu sera renvoyé devant un tribunal correctionnel.

À la faveur de cet épilogue judiciaire, Adrien Quatennens, en retrait de l'Assemblée nationale depuis trois mois, pourrait décider de revenir dans l'hémicycle. La question sera débattue ce mardi même, en réunion de groupe chez les Insoumis.

Deux camps s'affrontent chez LFI

Pour les mélenchonistes canal officiel, Adrien Quatennens doit revenir. "Aucun fait de violences répétées ni de harcèlement n’a été retenu par le parquet", assure son avocate, Jade Dousselin. Les seuls faits au dossier seraient, selon elle, la gifle reconnue par le député et des SMS envoyés après la séparation du couple. Au sein de LFI, certains prédisent une peine légère qui n'empêcherait pas Adrien Quatennens d'exercer son mandat. "Dans notre groupe, (...) personne ne considère que toute hypothèse de retour est impossible", déclarait ainsi lundi sur France Inter Manuel Bompard , nouveau coordinateur du mouvement.

Certains des proches de ce dernier font aussi valoir un contexte de divorce difficile et de violences mutuelles, laissant augurer peut-être une réponse judiciaire d'Adrien Quatennens à l'encontre de son épouse. Ce qui ulcère en interne le canal féministe comprenant Clémentine Autain, Danièle Obono, Raquel Garrido ou l'eurodéputée Manon Aubry.

Un député Insoumis qui partage ce combat s'insurge : "Ça suffit les avocats de Quatennens qui racontent dans tout Paris qu'il y a eu des baffes mutuelles. Cette défense est un classique du système oppressif. C'est pour cela que les féministes ont développé le discours de 'On vous croit."

"L'époque a changé"

Même si les nouveaux parlementaires ont une voix plus discrète, le groupe à l'Assemblée nationale n'était pas d'accord pour le député du Nord revienne avant sa procédure judiciaire. En dépit d'une campagne menée activement par les députés très proches de Jean-Luc Mélenchon, notamment Manuel Bompard et Paul Vannier.

"Jean-Luc ne comprend pas que l'époque a changé", estime une élue Insoumise auprès de France Inter. "Oui, Adrien est sans doute l'un des plus brillants d'entre nous, oui son divorce est un marasme, mais là, c'est une question politique. Nous avons fait du féminisme l'un de nos combats prioritaires. Et si judiciairement ou humainement, la gifle peut avoir un contexte, en politique non. Elle est une ligne rouge. Adrien ne pourra revenir que s'il comprend qu'il l'a franchie."

Quatennens, un siège chez les non-inscrits ?

Du côté des parlementaires de la Nupes, mêmes alertes. Socialistes et écologistes souhaitent majoritairement voir le député, s'il revient, siéger en non-inscrit. L'éco-féministe Sandrine Rousseau lui a recommandé un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte des violences au sein du couple, lorsqu'elle a dialogué avec lui en septembre.

Un socialiste excédé tranche : "Ce mec est en train de devenir un sparadrap. Les combats à mener sont bien assez lourds pour ne pas avoir à vivre dans la hantise des rebondissements de l'affaire Quatennens."