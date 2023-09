À Hollywood, le conflit entre scénaristes et studios de cinéma sur le point de se résoudre

Le communiqué publié dimanche par la WGA, le syndicat des scénaristes américains, a fait baisser d'un cran la tension qui règne depuis 146 jours à Hollywood, date à laquelle ces talents, invisibles mais indispensables aux studios de cinéma ou aux plateformes vidéo, ont décidé de ne plus écrire une ligne. Les porte-parole de la Writer's Guilde of America écrivent ainsi être "parvenus à un accord de principe (…) sur tous les points de l'accord, sous réserve de la formulation finale du contrat (…) Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel - avec des gains significatifs et des protections pour les scénaristes dans tous les secteurs d'activité des membres".

L’accord contractuel de trois ans, a été conclu après cinq jours intenses de négociations entre la WGA et l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP). Pourtant, dans cette lettre envoyée à tous les adhérents du syndicat, aucun détail n'a encore filtré sur les accords trouvés.

Grève maintenue, piquets de grèves levés

Depuis le 2 mai dernier, date du début du mouvement, les scénaristes ont ainsi mis en lumière des revendications claires sur plusieurs points. Ils s’estiment par exemple lésés sur leur rémunération qui n’a pas suivi l’inflation galopante de ces dernières années, ou qui est calculée au forfait : les écrivains réclament ainsi de gagner mieux dans le cas de programmes à succès, séries ou show télévisés, qui rapportent bien plus que leur mise de départ.

Auteurs et acteurs sont en effet bien moins rémunérés pour ces programmes qu’ils ne l’étaient autrefois par les chaines classiques télévision. Autre réclamation : être mieux protégés face aux avancées inquiétantes de l’intelligence artificielle, quand cette dernière peut utiliser leur création gratuitement pour s’entrainer, et peut-être, à terme, les remplacer.

Dès l’annonce de ce début d’accord avec les patrons de studios, la WGA a demandé la levée des piquets de grève que les scénaristes tenaient depuis cinq mois devant les bureaux de Netflix, Universal, Warner Bros ou Disney. En revanche, elle n’a pas annoncé la fin du mouvement et ses membres ont pour mot d’ordre de poursuivre le blocage, jusqu’à l’annonce de la signature effective du texte avec les patrons de studios.

Blocage maintenu chez les acteurs

Les acteurs, eux, maintiennent à la fois le mouvement et les piquets de grève. Fait rare, leur syndicat SAG-AFTRA, qui compte près de 160 000 membres qui travaillent dans le cinéma, la radio ou la télé, avait rejoint les scénaristes dès le début de la grève, perturbant le tournage de shows télé ou de création très attendue (Dune, Strangers Things). Mais le dialogue avec les patrons de studios a été rompu et aucune discussion n’a eu lieu cet été. L'onde de choc du mouvement s'est fait sentir jusque sur les tapis rouges des festivals internationaux ces dernières semaines, comme Deauville ou la Mostra de Venise. Si les échanges reprenaient, les avancées arrachées par les scénaristes pourraient profiter aussi à leur situation.

"SAG-AFTRA félicite la WGA d’être parvenue à un accord de principe avec l’AMPTP après 146 jours d’une force, d’une résistance et d’une solidarité incroyables sur les piquets de grève" , a déclaré le syndicat des acteurs dans un communiqué , qui précise aussi : "Nous restons déterminés à obtenir les conditions nécessaires pour nos membres".

Pour l’instant, cette grève des scénaristes aurait couté près de 5 milliards de dollars à l’industrie du cinéma, selon les décomptes du Financial Times, contre la moitié pour le précédent mouvement qui, en 2007-2008 n’avait duré qu’une centaine de jours.