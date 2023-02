À Kharkiv, les enfants en mal de terrains de jeux

À Kharkiv, pour entendre des cris et des rires d’enfants, il faut se rendre dans l’un des centres commerciaux de la ville, comme le centre Nikolsky, quand il n’est pas fermé. Lorsque les sirènes d’alerte retentissent – parfois plusieurs fois par jour – tout le monde doit évacuer les lieux. C’est devenu une habitude dont plus personne ne s’émeut.

Sur un mini terrain de foot, une dizaine de gamins courent, se défoulent, sous le regard attentif de leurs parents. Anna filme avec son portable sa petite fille de 7 ans. Le comportement de Sophia a changé depuis un an : "Elle est devenue plus irritable et plus fragile. On essaie de l’aider. On l’emmène chez le psychologue et nous surveillons son état. Elle se met à pleurer pour n’importe quelle raison. Si quelque chose ne va pas, elle fond en larmes."

Pour entendre des cris et des rires d’enfants, il faut se rendre dans l’un des centres commerciaux de Kharkiv, comme ici, le centre Nikolsky. © Radio France - Eric Audra

À l’étage du centre commercial, atelier maquillage pour Paulina, qui a mis sa robe de princesse, sous les yeux attendris de sa maman Olena : "Ma fille va avoir 6 ans. Ça fait peur quand un enfant de 6 ans comprend ce qu’est la défense antiaérienne. S’il y a des explosions, je dis à Paulina : "N’aie pas peur, ce sont les nôtres. Et elle me répond : "Alors j’ai pas peur.""

Activités stoppées

Les enfants ont également appris à distinguer les "bons" et les "méchants" : "Ils savent qui fait la guerre contre qui. Ils nous demandent toujours : "Est-ce que tel ou tel pays nous aide ? Mon fils, par exemple, me pose souvent la question: "Est-ce que ce pays est pour ou contre nous ?" confie Anastasia.

Quand ils ont un travail, les parents, à l'instar d'Anna et de son mari Denis, n’ont souvent pas d’autres solutions que de faire appel aux grands-parents pour garder leurs enfants.

"C'est ma mère qui vient à la maison. Il n’y a pas de centres aérés. Avant la guerre, Sophia faisait de la danse. Et puis son école de danse a fermé. Elle prenait des cours de dessin, c’est également terminé. Tous les professeurs sont partis."

"Quand va-t-on retourner à l’école ?" C’est la question que posent tous les petits Ukrainiens, en manque d’insouciance, comme tous les autres enfants des pays en guerre.