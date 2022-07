À l'Assemblée nationale, les Uber Files réveillent l'épineuse question du lobbying

Les "Uber files" ont révélé le lobbying tout azimut pratiqué par Uber. En 2016 notamment, lors de l'examen de la loi Macron 2, l'entreprise américaine envoie des amendements clé en main au député socialiste Luc Belot. Une pratique qui n'est pas illégale. La Loi Sapin 2 a effectivement permis de créer un fichier, recensant les lobbys qui contactent les élus, mais n'oblige pas les parlementaires a signaler l'origine de leurs amendements.

"Les députés doivent être libres"

Mais à l'Assemblée, la pratique fait grincer des dents. Pour l'Insoumis Manuel Bompard, élu en juin, il est inconcevable de déposer des amendements suggérés par une entreprise : "La question de savoir si des acteurs privés échangent des amendements contre un bon contact, une bonne relation, c'est une question qui est posée pour la démocratie. Le principe, quand on siège dans cet hémicycle, c'est qu'on doit être libre. Libre de ses prises de position, libre de ses points de vue, libre des amendements qu'on dépose", lance-t-il.

La question pourrait même mériter une commission d'enquête parlementaire poursuit Manuel Bompard.

Sourcer les amendements

"N'ayons pas le lobbying honteux", réplique le député de la majorité Ludovic Mendès, à condition qu'il soit transparent. Dans une tribune publiée en 2019 , il s'engageait à assumer publiquement la provenance de ses amendements, quelque soit le lobby engagé, de l'ONG à l'entreprise privée.

"L'objectif c'est de démontrer qu'on ne travaille pas tout seul dans notre coin. Et qu'un représentant d'intérêt peut être un syndicat de médecins, Uber ou Total énergie ! On ne doit pas avoir honte de dire, j'ai construit cet amendement avec telle entreprise, tel syndicat, telle fédération, car non seulement on valorise le travail que nous avons fait ensemble, et on démontre que les choses ne se font pas toutes seules sur un coin de table, en disant, voilà j'ai trouvé la meilleure idée, faites moi confiance."

Les dangers de l'ultra-transparence?

Cette tribune en 2019 avait été signée par 322 députés de la majorité. Mais la marge de progression reste importante, avec des amendements toujours aléatoirement sourcés. Des parlementaires alertent aussi sur les dangers de l'ultra-transparence. "Si on dévoile toute la liste de nos interlocuteurs, certains s'offusqueront de ne pas nous avoir vu" soupire un sénateur. Ludovic Mendès lui aussi l'admet : "Certaines choses doivent être négociées à couvert".