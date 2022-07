À l'Assemblée nationale, Marine Le Pen a demandé en vain que le RN ne soit pas "placé à l'extrême-droite"

"Madame Le Pen est arrivée en disant "je ne veux pas être placée à l'extrême droite de l'hémicycle"", relate un député. Selon plusieurs sources parlementaires contactées par l'AFP, lors d'une réunion avec les présidents de groupe, la cheffe de file du Rassemblement national a émis la demande que les députés du RN ne soient pas les plus à droite, géographiquement, dans l'hémicycle.

Marine Le Pen participait jeudi à une réunion sur le placement dans l'hémicycle et sur la "division de la salle des séances en autant de secteurs qu'il y a de groupes". C'est à cette occasion qu'elle a émis le souhait que les 89 élus du Rassemblement national siègent à gauche de ceux du parti Les Républicains (en regardant le perchoir), donc entre LREM et LR.

Publicité

"Les politologues la classent à l'extrême-droite"

"On lui a rappelé que malgré tout, il y a quelque chose qui s'appelle la science politique, et que les politologues la classent à l'extrême-droite", relate l'un des députés. La réunion a repris après une interruption, en fin de journée. Marine Le Pen n'a donc pas obtenu gain de cause.

Le placement dans l'hémicycle est en général un moment stratégique qui permet de déterminer la place des groupes mais aussi celle des non-inscrits. Cette réunion voit aussi des revendications émises pour certaines places spécifiques, comme celle qu'occupait Jean Jaurès du côté gauche, ou celles surnommées "le carré des Alsaciens" en bas à droite.