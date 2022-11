Assemblée nationale : séance suspendue et vif émoi après une interpellation à teneur raciste dans l'hémicycle

"On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France et qui ont ma couleur de peau." Vif émoi à l'Assemblée nationale ce jeudi après-midi. La présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a dû mettre fin à la séance de questions au gouvernement après une interpellation jugée raciste provenant des rangs du Rassemblement national.

Que s'est-il passé ?

La scène se déroule lors de la séance de questions au gouvernement. Le député de La France insoumise Carlos Martens Bilongo intervient pour évoquer "le drame de l'immigration clandestine". Alors qu'il interroge le gouvernement sur son engagement pour aider les migrants, un autre parlementaire s'exclame : "Qu'ils retournent en Afrique" ou "qu'il retourne en Afrique".

Cette phrase a aussitôt provoqué l'indignation. Pour les députés insoumis, le député RN s'adressait directement à Carlos Martens Bilongo. "Ça me désole " et "c'est totalement honteux" , a-t-il déploré. "On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France et qui ont ma couleur de peau", s'est-il désolé. Le parlementaire LFI rappelle qu'il est "né en France" et est élu. " Je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale j'allais me faire insulter." Cette situation révèle "la vraie face du Rassemblement national" , a-t-il estimé. "Il y a beaucoup de personnes qui ont ma couleur de peau ou qui sont basanés, et à chaque fois on les renvoie à leur couleur de peau."

Qui a prononcé cette phrase ?

Quelques minutes plus tard, le député du Rassemblement national Grégoire de Fournas a reconnu avoir prononcé cette phrase, mais assure que celle-ci visait les migrants et non le député aux origines congolaises et angolaises. "J'ai répondu 'qu'ils retournent en Afrique' et cette phrase a été détournée. Les députés insoumis ont compris que je parlais du député lui-même ce qui était faux", a assuré le député RN de Gironde sur BFM. "Je n'ai pas d'excuse à prononcer vis-à-vis de ce député", a-t-il ajouté.

L'élu RN a également été défendu par son groupe politique. "Grégoire de Fournas a déclaré 'qu'ils retournent en Afrique' en parlant du bateau transportant les migrants en Europe, en aucun cas en parlant du député", a indiqué le groupe d'extrême droite. "C'est plutôt une manipulation pas très classe de LFI", a estimé Sébastien Chenu, vice-président RN de l'Assemblée. Le député RN Jordan Bardella, candidat à la présidence du parti, a lui aussi défendu son collègue qui évoquait selon lui "le retour de bateaux de migrants dans les ports d'Afrique, comme le confirment les huissiers de l'Assemblée nationale".

Pourquoi la séance a-t-elle été suspendue ?

Cette interpellation raciste a été suivie d'une vive indignation et d'un brouhaha général. Après quelques minutes de confusion, la présidente de l'Assemblée a mis fin à la séance "compte tenu de la gravité des faits" et de "l'émotion légitime" dans l'hémicycle. Elle a ensuite indiqué que le bureau de l'Assemblée nationale se prononcerait sur la sanction à attribuer au député RN.

Quelles sont les réactions ?

La séance a très vite fait réagir de part et d'autre de l'hémicycle, jusqu'au gouvernement. "Le racisme n'a pas sa place dans notre démocratie", a prévenu la Première ministre, Élisabeth Borne, en indiquant que "naturellement", le bureau de l'Assemblée nationale "devra prendre des sanctions". "Quelle honte", a réagi sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. "Du FN au RN, le nom change, mais les références hideuses et les habitudes ignobles restent", a-t-il estimé. "Les sanctions devront être à la hauteur de ces propos infâmes", a écrit également sur Twitter le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. "Aujourd’hui, le Front national a montré son vrai visage. On peut changer les apparences, mais on ne change pas les croyances."

Le groupe Renaissance "ne siègera plus" tant que le député RN ne sera pas lourdement sanctionné, a indiqué le vice-président du groupe Sylvain Maillard. "Le vernis est en train de craquer. C'est ça le Rassemblement national", a relevé le député devant la presse. "Marine Le Pen doit exiger sa démission sans délai", a tweeté de son côté Stéphane Séjourné, numéro un du parti présidentiel. Le président de la Commission des Lois Sacha Houlié a réclamé de son côté "la sanction la plus grave qui puisse être prononcée" à l'encontre du député RN mis en cause et plaide pour "l'exclusion temporaire de l'Assemblé" de l'élu.

"Il ne faut rien laisser passer", a écrit sur Twitter Boris Vallaud, le président des députés socialistes, qui dénonce une "ignoble attaque raciste" et apporte son "soutien et solidarité" au député LFI Carlos Martens Bilongo. "Le vrai visage de l'extrême droite est toujours le même, celui de la haine de l'autre", dénonce le socialiste.