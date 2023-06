À l’Élysée, vraie passoire énergétique, la géothermie va réduire la facture de chauffage

À l’Élysée, il fait froid l’hiver et trop chaud l’été, et ça n’a rien à voir avec le plan de sobriété demandée par Elisabeth Borne en lien avec le conflit ukrainien. L’Hôtel d’Evreux, de son vrai nom, est un vieux bâtiment du XVIIIe siècle, une véritable passoire thermique. Une association, We Demain, s’était amusée à calculer le diagnostic de performance énergétique en lui mettant un très mauvais "E". L’Élysée n’a jamais démenti ce calcul. Les travaux de chauffage ou d’isolation des fenêtres ne sont pas suffisants, l’Élysée vient donc de lancer des travaux de géothermie : capter l’énergie de l’eau dans les sous-sols pour chauffer ou refroidir les pièces.

Un puits près du bureau présidentiel

La foreuse est installée sur un côté, au fond du jardin. À 64 mètres de profondeur (soit la hauteur des tours de la cathédrale Notre-Dame), du sable s’est déposé il y a 50 millions d’années. Mais c’est l’eau qui s’y infiltre qui intéresse Jean-Loup Lacroix, le président de Strategeo le maître d’œuvre : "Cette eau est à 16 degrés toute l’année. On va l’acheminer via un réseau enterré, en sous-sol du palais de l’Élysée. On va prélever un peu d’énergie au niveau de la pompe à chaleur. Après, on va rediffuser cette chaleur dans les émetteurs du palais." Plus on descend dans le sous-sol, plus la roche et les eaux souterraines sont chaudes.

L’eau prélevée est ensuite réinjectée dans les sous-sols. L’entreprise Sanfor de Gérald Sancier doit donc creuser deux autres puits : "Ils ont les mêmes profondeurs, les mêmes diamètres, ils sont symétriques." L’un est d’ailleurs très proche du bureau présidentiel. "L’objectif est de ne pas gêner le président Macron et son épouse", affirme Gérald Sancier.

L’équipe des foreurs de Sanfor et du maître d’œuvre Strategeo devant le premier forage qui vient de débuter sur un côté du jardin de l’Elysée. © Radio France - Mathilde Dehimi

Grâce à la géothermie, "on produit quatre à cinq kilowattheures de chauffage en consommant uniquement un kilowattheure d'électricité", explique Jean-Loup Lacroix. Il l'assure, "la géothermie va pallier en grande partie le besoin de chauffage" de l’Élysée.

Diviser par trois la facture énergétique

Le palais est très gourmand en chauffage et en climatisation. "L'été, ça chauffe très très vite", témoigne Yannick Desbois, le directeur général des services de l’Élysée. L’objectif est de diviser par trois la facture énergétique. "La géothermie va permettre de réduire nos émissions carbones de 80%", ajoute Yannick Desbois. "C’est un endroit qui n’est pas facile à isoler correctement, avec énormément de contraintes de sécurité, ou de respect des normes et notamment celle des monuments historiques."

Cette énergie renouvelable permet au passage au Président de la République de montrer l’exemple. Il avait appelé lors de son discours du 14 juillet 202 2 à "rentrer collectivement dans une logique de sobriété". Le coût des forages : 600.000 euros. L’ensemble du réseau sera modernisé pour un montant de quatre millions d’euros. Une rentabilité de la géothermie est attendue dans cinq ans. Fin des travaux prévus au printemps 2024.