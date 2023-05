À l'Université de Haute-Alsace, les étudiants réclament que les amphis portent aussi des noms de femmes

Où sont les femmes à l'Université de Haute-Alsace (UHA) ? Au début de l'année, la "Communauté Solidaire des Terres de l'Est", syndicat étudiant local et indépendant, a mené son enquête. Cette fac créée en 1975 compte cinq sites, répartis entre Mulhouse et Colmar et 30 amphithéâtres. Une dizaine d'entre eux seulement portent le nom d'une personnalité, en général une figure scientifique, mais aucune femme n'est mise à l'honneur : il s'agit systématiquement d'hommes.

"Symptomatique de notre société patriarcale"

"On a Jacques Hadamar, qui est un mathématicien, Gaston Berger le philosophe, ou encore Pierre Taglang le physicien, mais aucune femme", confirme Axel Renard président du syndicat, pas vraiment étonné pour autant. "C'est symptomatique de toute notre société patriarcale, où les trois-quarts des rues, des grands boulevards portent des noms d'hommes."

"En France, seulement 5% des rues portent des noms de femmes", poursuit celui qui est également vice-président des étudiants à l'UHA. "L'université n'échappe pas à ce système et c'est à nous, syndicat étudiant, de mettre en avant ces femmes dont les travaux ou recherches ont souvent été éclipsés par des hommes. C'est ce qu'on appelle l'effet Matilda'", du nom de la militante féministe américaine Matilda Joslyn Cage, qui a théorisé le phénomène de minimisation des travaux des femmes.

Une consultation lancée auprès de 10.000 étudiants

En mars 2023, après la Journée internationale des droits des femmes, la Communauté Solidaire des Terres de l'Est a donc lancé une grande consultation, comme l'indique L'Alsace , et invité les 10.000 étudiants de l'UHA, mais aussi les personnels, à proposer des noms de femmes. "On a déjà reçu 114 propositions avec des noms connus comme Simone Veil, Joséphine Baker ou encore Marie Curie, mais aussi moins connus du grand public, comme Ada Lovelace qui est une pionnière de la question informatique ou Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein et beaucoup d'autres choses sur la femme", détaille Axel Renard. La consultation se poursuivra jusqu'en septembre avec, sans doute, un vote l'an prochain pour choisir une liste réduite de personnalités féminines.

Car il n'est pas question de "débaptiser" les amphis qui portent des noms d'hommes, précise Pierre-Alain Muller, le président de l'UHA, qui "salue" cette initiative étudiante. Il précise d'ailleurs que depuis début janvier, les salles du nouveau "learning center" inauguré sur le site de Mulhouse portent déjà des noms de femmes, comme Gisèle Halimi, Olympes de Gouges ou encore Joséphine Baker. De son côté, l'université de Strasbourg avait également lancé une consultation en mars dernier pour nommer ses huit amphithéâtres avec des noms de personnalités féminines.