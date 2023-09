À la Fête de l’Huma, Angèle interprète "Saiyan", une reprise générée par... l’intelligence artificielle

La boucle est bouclée. Dimanche, sur la scène de la Fête de l’Humanité, Angèle a repris le morceau "Saiyan" de Heuss L’Enfoiré et Gazo. Ce tube de l’été 2023 a regagné en popularité quelques semaines après sa sortie grâce un remix généré par l’intelligence artificielle avec la voix de la chanteuse belge. Le son est devenu un carton sur les réseaux sociaux. Voici un extrait de la prestation d'Angèle à la Fête de l’Huma:

Repris en cœur par la foule

Une nouvelle fois, les vidéos postées dimanche sur les réseaux sociaux sont devenus virales. Angèle est seule au piano, devant une marée de téléphone. "Et pourquoi je ne ferais pas ce que les gens me demandent depuis des semaines ?", lance la chanteuse belge. Les premières notes résonnent et le public comprend vite. La Belge de 27 ans joue la chanson "Saiyan" de Heuss l’Enfoiré et Gazo, dans sa version créée par le musicien Lnkhey à partir d’une intelligence artificielle. Le morceau est repris en cœur par la foule.

Avant cette prestation sur scène, jamais la chanteuse n'avait posé la voix sur ce morceau. Et pourtant, quand on écoute le son généré par l’IA, la ressemblance est frappante : les intonations, le phrasé et le timbre de voix. Cette reprise est l’œuvre du beatmaker de 21 ans Lnkhey, originaire de Nancy. Pour se faire, il a utilisé un logiciel capable de reproduire n’importe quelle voix à l’identique.

Interrogé cet été par Le Figaro, il explique : "Pour obtenir ce résultat, j’ai isolé environ dix minutes de la voix d’Angèle à partir de ses chansons, j’ai ensuite transmis les pistes audio à RVC. Après cela, j’ai modifié un petit peu la mélodie pour qu’elle puisse aller avec la voix de l’artiste. J’ai terminé par m’enregistrer en chantant les paroles et l’IA a fini le boulot en remplaçant ma voix par celle d’Angèle !"

Aucun cadre juridique en France

Avec humour, le beatmaker a réagi dimanche sur X (ex-Twitter) et interpellé les deux rappeurs dimanche : "Il est temps de négocier des points SACEM", autrement dit les droits d’auteurs. Encore une fois, ce morceau montre l’incroyable potentiel de l’intelligence artificiel dans le milieu de la musique, et le débat qu’il suscite. Il n’y a pas encore de cadre juridique concernant l’utilisation de la voix d’un artiste sans son accord.

Début août, devant l’ampleur du succès, Angèle avait réagi dans un message posté sur TiKTok, bluffé par la reprise : "Je sais pas quoi penser de l'intelligence artificielle. J'trouve c'est une dinguerie mais en même temps j'ai peur pour mon métier", tout en reprenant quelques notes du morceau au piano. Le clip "Saiyan" est sorti il y a trois mois, il compte 23 millions de vues sur YouTube et 39 millions de lectures sur Spotifiy.