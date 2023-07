À la Japan Expo, des comédiens de doublage créent un spectacle : "On montre qu'on n'est pas que des voix"

Sur scène, le spectacle prend des allures de fiction radiophonique, agrémentée d’une belle couche de pop culture : sous un écran géant qui projette les cases d’un "smartoon" (aussi appelé "webtoon", un manga numérique à faire défiler sur smartphone) intitulé "Pick me up", quatre comédiens et comédiennes de doublage et un musicien donnent une bande sonore à cette histoire, en prêtant leur voix (et leurs notes de musique) à ces personnages. C’est l’un des événements organisés à l’occasion de l’édition 2023 de la Japan Expo, la plus grande convention française dédiée à la culture japonaise.

Ces quatre voix, ce sont ici des stars : Adrien Larmande, Pascale Chemin, Bruno Meyère et Brigitte Lecordier. Tous ont travaillé sur des "animes" (les versions animées de mangas) célèbres, dont le cultissime Dragon Ball pour Brigitte Lecordier, qui y prêtait sa voix au personnage principal, San Goku [précision : elle participe aussi au podcast "Bestioles" de France Inter]. Celui qui les accompagne sur les bruitages et la musique est aussi une vedette du web : PV Nova, connu pour ses chaînes YouTube et Twitch et pour le spectacle Les Franglaises.

Le millier de spectateurs venus les applaudir, dans cette grande salle de conférence du parc des expositions de Villepinte, les connaît bien. "On a tous entendu ces voix-là dans notre enfance, ce sont des gens qui ont bercé tout le paysage vidéoludique", se réjouit Adrien, à la sortie de la salle. "Ça fait plaisir de les voir en vrai, et surtout de les voir interpréter des rôles en direct", ajoute Céleste, qui l’accompagne.

Louis Lecordier, Bruno Meyère, Brigitte Lecordier, Adrien Larmande, Pascale Chemin et PV Nova dans les coulisses de la Japan Expo © Radio France - JB

"On décortique, on observe chaque image"

Cette lecture "ne ressemble à rien d’existant", affirme Brigitte Lecordier quand on lui demande de décrire le dispositif. "J’avais très envie depuis longtemps de donner des voix à des mangas qui n’étaient pas animés. Mais ça a toujours été compliqué, notamment pour des raisons de droits", explique-t-elle. L'organisation du salon Japan Expo, en partenariat avec un éditeur de smartooon, lui propose d'en profiter pour mettre en avant cette série intitulée "Pick me up", et le projet naît ainsi – c'est son fils, Louis, qui a assuré la direction technique de la performance.

Contrairement au doublage de dessins animés, qui se crée au moment des séances en studio, les quatre comédiens et le musicien ont répété : "Même si les images ne sont pas animées, on y retrouve des codes qu'on connaît dans le dessin animé. En répétition, on les a beaucoup décortiquées, observées, pour déterminer les intentions, le rythme, même si ce rythme n'est pas de 24 images par seconde", explique Pascale Chemin.

Côté musique, PV Nova mélange préparation et improvisation : "Je viens des deux mondes, j'ai fait à la fois de l'audiovisuel et du théâtre. Je me suis retrouvé assez à l'aise dans ce mélange de préparation et d'impro : j'ai tout un stock de sons, d'ambiances, de bruitages, et surtout de musique et d'instruments. J'ai préparé des séquences, et dans ces séquences il y a des respirations. C'est un vrai boulot où il faut avoir quatre mains, pour faire la musique et les bruitages !", explique-t-il.

"J'avais un peu oublié la sensation d'être sur scène"

En résulte un format hybride, "qui est vraiment un mélange entre le doublage et le théâtre", explique Adrien Larmande. Le fait de jouer en public ramène même les comédiens à la racine de leur métier : "C’est ce que j’aime dans ce métier et que j’avais un peu oublié, parce qu’en doublage, on est dans un studio tout seul, on n’a pas de public. Là, de voir le public réceptif, vivre l’histoire avec nous, être transporté, c’est quelque chose que je n’avais pas ressenti depuis très longtemps".

"Ce qu'ils ne vous diront pas eux-mêmes, c'est ce que font ces comédiens, c'est du vrai spectacle vivant", souligne PV Nova, "le seul à ne pas parler sur scène". "Pas mal de personnes qui s'intéressent au doublage ne font pas forcément le rapprochement entre la comédie et le doublage. Je pense que c'est un moyen de montrer qu'on n'est pas seulement des voix, on est aussi des comédiens", confirme Adrien Larmande.

Accueillis en rock stars

C’est aussi l’occasion de rencontrer autrement un public, leur public, qui notamment grâce aux conventions en a fait de vraies vedettes, acclamées en rock stars. "Je mesure mon bonheur, à chaque fois que je suis en convention, parce que tu as l’impression d’avoir créé des choses pour les gens, et les gens viennent t’en parler. On a une communauté qui est toujours derrière nous, les gens nous soutiennent. Tu fais un spectacle un vendredi matin à 10h, ils sont là !", se réjouit Brigitte Lecordier.

"En studio, on ne rend pas compte de la portée que ça a : on fait un dessin animé, un film, on n'est pas capable de dire que quelque chose va devenir légendaire… ça, les gens vous le disent après", analyse Bruno Meyière. Aujourd'hui, la connaissance du milieu du doublage est meilleure qu'il y a quelques années – pour preuve, le terme de "doubleur" a laissé place à celui de "comédien de doublage". "Dans les années 80, les dessins animés n’étaient que pour les enfants, c’était vu comme des programmes pour les mioches, ça a longtemps été vu comme de la sous-culture pour les petits. Longtemps, j’étais cantonnée à l’idée que je faisais des coin-coin. Le premier Miyazaki diffusé en France avait été découpé en séquences de cinq minutes !", se souvient Brigitte Lecordier.

"Une véritable chaîne humaine"

L'émergence d'Internet, où de nombreuses chaînes YouTube se penchent sur l'art du doublage (Brigitte Lecordier a d'ailleurs la sienne), et celle des conventions comme la Japan Expo, ont clairement joué un rôle, selon les quatre comédiens. "Avec un risque" selon la directrice artistique, "celui que les producteurs finissent par choisir des comédiens parce qu'ils sont populaires, et pas parce que ce sont des passionnés". Pascale Chemin va dans le même sens : "Même si Internet et les communautés ont fait que notre métier a été mis en avant, il ne faut pas oublier que le doublage est une véritable chaîne humaine avec les ingénieurs du son, les auteurs, les directeurs artistiques".

Après la représentation de vendredi, une deuxième a lieu dimanche – et entre les deux, les comédiens rencontreront trois fois leurs fans pour des séances de dédicaces et une conférence sur les coulisses du projet. Mais déjà, ils rêvent à la possibilité de prolonger l’expérience, et pourquoi pas selon Brigitte Lecordier d’explorer de nouvelles pistes suivant cette voie : "Après le livre audio, on pourrait faire le manga audio".