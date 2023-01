À la rentrée 2023, tous les élèves de sixième auront une heure supplémentaire de français ou de maths

Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, multiplie les mesures pour remédier à la baisse du niveau des élèves à l'entrée au collège. Après l'appel au retour de la dictée quotidienne en CM1 et en CM2, le ministère de l'Éducation nationale a publié ce jeudi une note de service dans son Bulletin officiel, actant une heure supplémentaire de français ou de maths pour tous les élèves de sixième. Cette mesure entrera en vigueur dès la rentrée de septembre 2023, en voici les détails.

Cours encadrés par des enseignants d'élémentaire

Les élèves les plus en difficulté bénéficieront d'heure de "consolidation", et les plus à l'aise d'une heure d' "approfondissement". L'objectif du ministre Pap Ndiaye est d'améliorer le niveau général jugé trop faible. À l'entrée au collège, un élève sur quatre n'a pas le niveau demandé en français, et un sur trois en maths. Les heures de soutien seront assurées par des enseignants des écoles élémentaires environnantes, volontaires, tandis que les heures d'approfondissement reviendront aux enseignants de collège.

Publicité

Tous les élèves de sixième d'un établissement seront répartis en petits groupes de niveaux, "interclasses", selon leurs notes de CM2 et celles obtenues à l'occasion d'évaluations nationales à l'entrée en 6ème. Les élèves pourront ensuite changer d'enseignement ou de groupe à chaque trimestre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Ces nouvelles heures "se fondent sur une programmation qui répertorie les objets d'étude à travailler : fluence, maîtrise de l'orthographe, écriture, syntaxe, vocabulaire, en français ; numération, fraction, calcul, grandeurs, mesures, espaces et géométries à partir de résolutions de problèmes ou d'entraînement sur les automatismes", précise la note , publiée jeudi 12 janvier au Bulletin officiel de l'Éducation nationale. Selon des informations de France Inter, beaucoup de professeurs doutent toutefois de l'efficacité d'une seule heure de soutien.

La technologie disparait en sixième

Cette heure supplémentaire ne s'ajoute pas à l'emploi du temps de 26 heures des élèves de sixième. Elle prend la place de l'heure de technologie, qui disparaît du cursus cette année-là, précise le ministère. Cela vient en partie répondre à une pénurie de recrutement des enseignants dans cette matière. Mais le gouvernement assure qu'il n'y aura pas de suppression de postes de professeurs et que l'enseignement en technologie sera renforcé en cinquième, quatrième et troisième.