À la veille de la rentrée, les fournitures scolaires se sont vendues comme des petits pains

C'est un passage obligé avant de retrouver les bancs de l'école. Refaire le plein de cahiers, stylos et autres classeurs demandés par les établissements scolaires. Un passage obligé qui peut coûter cher, surtout en cette période d'inflation. Pour constater la différence avec l'année précédente, il suffit de comparer l'argent dépensé et le nombre de produits vendus : 308 millions d'euros dépensés par les familles à ce jour (2,8 % de plus qu'en 2021), pour 435 millions de cahiers, stylos et agendas (8,5 % de produits en moins que l'an passé).

L'inflation sur le marché des fournitures scolaires frôle les 3 % en grandes surfaces alimentaires (où sont réalisés près de 9 achats sur 10), et 4 % dans les grandes surfaces culturelles et sur Internet. Cette inflation reste toutefois limitée, en-deçà de l'inflation globale en France (un peu moins de 6 % au mois d'août). La hausse des prix fait aussi suite, selon les industriels du secteur, à deux années successives de baisses en grandes surfaces alimentaires.

Une tendance à la réutilisation

Les parents s'y sont aussi pris tôt, parfois par crainte de pénuries sur certains produits : "Les utilisateurs ont anticipé leurs achats pour profiter pleinement de la disponibilité des produits et des offres dynamiques proposées par les marques", explique Stéphanie Verrier, présidente de l'AIPB. Quant aux industriels, ils ont dû "faire face à de nombreuses difficultés liées à la crise Covid en Asie et à la conjoncture dégradée par la guerre en Ukraine, mais pour autant ils ont approvisionné au mieux les centre de distribution".

Dernière tendance à retenir : celle au recyclage. Les trois quarts des familles font un inventaire précis des fournitures restantes avant d'acheter de nouveaux produits. Quitte à réutiliser un classeur un peu écorné ou un stylo mâchouillé.