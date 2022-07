À Lausanne, le temps d'un week-end, la culture croise le Tour de France

La ville de Lausanne, en Suisse romande, célèbre cette année la 50e édition du Festival de la Cité, du 5 au 10 juillet. Six jours de spectacles gratuits dans les rues, de cirque, stand-up, des spectacles jeune public, des concerts...De quoi taper du pied mais aussi muscler ses mollets, en attendant l'arrivée des coureurs du Tour de France, prévue sur place ce samedi.

Avec l’arrivée de la huitième étape du Tour de France à Lausanne, samedi 9 juillet, les organisateurs du festival ont misé sur les fans de vélo aux mollets entraînés pour faire marcher les enceintes. Le " Solar Sound System " est installé du mardi au dimanche, de 18 heures à minuit.

Publicité

L’installation s’articule autour d’une charrette, avec des platines dedans, une DJ et des batteries branchées à un panneau solaire. Quand il y a du soleil, ça charge, mais quand il se couche, le public doit prendre le relais. Trois vélos sont reliés à un générateur pour produire de l’électricité.

L'installation Solar Sound System à Lausanne. © Radio France - Léna Vaillant

L’idée est de sensibiliser le public aux énergies renouvelables , "de leur montrer que sans eux la musique s’éteint et qu’il faut pédaler pour que la fête continue", explique Laure, en charge de l’antenne suisse du Solar Sound System. "Et puis il y en a qui n’aiment pas danser, sur le vélo ils peuvent quand même se défouler", poursuit-elle.

De nombreuses autres activités

Au-delà du vélo, de très nombreuses activités sont proposées aux Lausannois et aux touristes. Parmi celles-ci, "le grand tournoi international de chaises musicales", avec un principe simple et bien connu : quand la musique s'arrête, il faut s'asseoir ; "Dans ton cirque" : spectacle de cirque au coucher du soleil au pied du château Sainte Maire et le spectacle "Résilience mon cul" place Saint-Maur, ces samedi et dimanche.

Une vingtaine d'enfants jouent aux chaises musicales, version augmentée. Chacun repart avec un petit cadeau. © Radio France - Léna Vaillant

Le spectacle "Dans ton cirque", à Lausanne. © Radio France - Léna Vaillant

Joël Maillard, comédien du spectacle "Résilience mon cul" © Radio France - Léna Vaillant

Infos pratiques. Festival de la Cité à Lausanne jusqu’au dimanche 10 juillet, inclus, gratuit, dans les rues du centre-ville.