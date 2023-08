À Limoges, deux jeunes tués dans un accident après avoir fui la police

Deux hommes, l'un âgé de 16 ans, l'autre majeur, ont été tués dans un accident de la route dans la nuit de samedi à dimanche à Limoges (Haute-Vienne), suite à une fuite face à une voiture de police. Plusieurs sources policières ont confirmé la mort des deux jeunes hommes, confirmant l'information du site d'actualité local Actu17.

Selon ces sources policières, les deux hommes roulaient à scooter et ont pris la fuite quand un véhicule de la brigade anticriminalité a croisé leur chemin. Une course-poursuite s'est engagée, les policiers souhaitant alors procéder à un contrôle, mais la police "a rapidement mis un terme" à cette course-poursuite "jugeant la situation trop dangereuse" notamment en termes de vitesse, toujours selon les sources proches du dossier.

Des échauffourées puis un retour au calme à Limoges

Le véhicule a alors grillé un feu rouge et percuté un autre véhicule qui passait au vert. Le conducteur, âgé de 16 ans, est mort sur le coup. Le passager quant à lui est mort à l'hôpital. Le conducteur et les passagers du véhicule n'ont pas de blessures mais ils sont "choqués et traumatisés" par l'accident, selon le maire de Limoges, Roger Lombertie, qui adresse "ses plus sincères condoléances" aux familles des victimes.

Selon Actu17, des échauffourées ont eu lieu à Limoges peu après l'accident, mais la situation est revenue au calme dans la nuit. Le parquet de Limoges doit donner plus de détails sur l'affaire dans la journée de dimanche.

Ce double décès intervient un peu plus d'un mois après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel, 17 ans, dans un refus d'obtempérer – mais dans des circonstances différentes, l'un des policiers étant accusé d'avoir directement tiré sur le jeune homme dans ce cas.