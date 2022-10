À Marseille, le festival des musiques interdites réhabilite un compositeur ukrainien banni sous Staline

Vsevolod Zaderatski est né à Rivne, en Ukraine, en 1891. Il fut l'un des professeurs de piano du Tsarévitch Alexeï jusqu'à son départ pour la Première guerre mondiale. À son retour, il reste en Russie, poursuit ses activités de concertiste, mais ses premières partitions sont détruites sous Staline en 1926.

Mardi, pour la première fois en France, un ensemble de préludes et de fugues de ce compositeur ukrainien seront joués dans le cadre du festival Musiques Interdites. Depuis 2004, ce festival s'est fixé pour vocation de réhabiliter les œuvres musicales majeures bannies par les dictatures nazie et stalinienne.

"Une richesse pianistique faramineuse"

Ces préludes et ces fugues, Zaderatski les a composées lorsqu'il était au goulag de Kolyma, où il fut envoyé en 1937, pour deux ans. Le cycle de 24 fugues et préludes qu'il compose est le premier de cette envergure depuis Bach... et il le compose sans piano ni orgue, avec juste la musique des notes dans la tête, et quelques bouts de papier.

"Il a composé sur des télégrammes, parce que les prisonniers avaient le droit d'envoyer des télégrammes à leur famille pour leur dire que tout allait bien", explique Michel Pastore, le directeur du festival, qui estime que c'est un chef-d'œuvre. "Mais c'est fait sans piano, or c'est d'une richesse pianistique faramineuse, d'une originalité stylistique, d'une maîtrise de la technique de composition digne du plus grand Bach : c'est rarissime de voir dans l'histoire de la musique une telle fidélité au classicisme le plus strict avec une originalité rarement atteinte".

Des œuvres jamais jouées avant les années 70

Zaderatski se retire après sa sortie du goulag en Ukraine, à Lviv. Mais sa musique reste interdite, il ne l'entendra jamais de son vivant : il meurt d'une crise cardiaque en 1953 et il faudra attendre les années 70 pour que ses œuvres soient éditées et jouées sans la censure des autorités russes.

Au festival Musiques Interdites, les œuvres telles que le prélude n°2 en la mineur seront jouées mardi au conservatoire de Marseille et jeudi 13 octobre au conservatoire d'Aix-en-Provence – et l'entrée est gratuite.