À Marseille, Olivier Faure officiellement reconduit à la tête du Parti socialiste

C'est la fin d'un feuilleton de quinze jours et d'une crise interne à la tête du Parti Socialiste. Réunis à Marseille pour le 80ème congrès du PS, les délégués ont entériné samedi un accord trouvé entre Olivier Faure, premier secrétaire sortant, et Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, qui contestait la réélection de son adversaire. Olivier Faure est officiellement reconduit à la tête du Parti Socialiste.

Au palais du Pharo où se déroule le congrès jusqu'à dimanche, les 186 délégués ont brandi à la quasi unanimité leur carton rouge validant l'accord entre les deux rivaux, portant sur la composition de la direction. "Cette maison, vous venez encore, une fois de plus, de la sauver", a réagi sous les applaudissements, le maire de Marseille Benoît Payan, qui a dit "avoir eu peur ces derniers jours".

Nicolas Mayer-Rossignol nommé premier secrétaire délégué

Le "protocole d'accord" adopté stipule que Nicolas Mayer-Rossignol, sceptique vis-à-vis de l'alliances Nupes, devient "premier secrétaire délégué" du PS - un titre créé pour l'occasion - aux côtés de Johanna Rolland, maire de Nantes et premier soutien d'Olivier Faure. Hélène Geoffroy, chef de file des anti-Nupes, prend la présidence du Conseil National, le parlement du parti. Une fonction symbolique, qui marque "qu'elle s'associe au rassemblement mais ne partage pas la ligne" d'orientation, a expliqué Olivier Faure. Selon le texte, le premier secrétaire et les deux premiers secrétaires délégués vont travailler "de façon collégiale, en recherchant le consensus".

"C'est un accord de gouvernance globale, qui intègre la majorité et la minorité", a poursuivi Olivier Faure devant la presse. Mais "il n'y a pas de direction collégiale qui occuperait la fonction de premier secrétaire", a-t-il expliqué, rappelant qu'en cas de divergence, l'instance de décision reste le bureau national.

Sans évoquer nommément l'alliance Nupes, l'accord précise aussi que la direction "s'inscrit dans la volonté de poursuivre, dans le respect des sensibilités, une stratégie de rassemblement de la gauche et de l'écologie", avec "la nécessité que le parti socialiste en redevienne la force centrale".

"Nous sommes prêts à un accord" à l'issue d'un "échange transparent et démocratique", avait expliqué Nicolas Mayer-Rossignol à la presse un peu plus tôt, après avoir présenté l'accord à ses partisans. Depuis quinze jours, le maire de Rouen contestait la victoire d'Olivier Faure à la tête du PS lors des élections internes du 19 janvier. Le premier secrétaire sortant l'avait emporté avec 393 suffrages de plus que son rival, soit 50,9% des voix.

"Travailler à une réforme du mode d'élection"

Nicolas Mayer-Rossignol avait formulé des soupçons d'irrégularités concernant ce scrutin. Le protocole d'accord adopté prévoit ainsi de "travailler à une réforme du mode d'élection au sein du Parti Socialiste (…) afin d'établir des modalités de vote sécurisées". "Les propositions seront soumises à un référendum militant et entreront en vigueur dès les prochains scrutins".

Interrogé pour savoir s'il reconnaissait que M. Faure était désormais sans conteste le premier secrétaire, Nicolas Mayer-Rossignol a lui aussi parlé d'une "gouvernance globale", sans préciser. Le terme de "direction collégiale", qu'il souhaitait, n'a pas été retenu dans le texte.

"Il y a une architecture à construire dans le respect de ce que les militants ont exprimé", a expliqué le chef des députés Boris Vallaud, c'est-à-dire un "équilibre des rapports de force" qui se traduit en "secrétaires nationaux thématiques" et dans "l'ordre dans l'organigramme". Alors qu'Olivier Faure a porté le PS au sein de la Nupes, Nicolas Mayer-Rossignol revendique une ligne centrale et ne cache pas ses réticences vis-à-vis de LFI et de l'accord à gauche qui a déçu beaucoup de socialistes. Le Parti Socialiste compte à ce jour environ 20.000 adhérents.