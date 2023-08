À Odessa, "il faudra des années" pour reconstruire la cathédrale touchée par les frappes

La messe se déroule désormais dans le sous-sol de la cathédrale de la Transfiguration, qui sert d'abri lors des bombardements depuis le début de la guerre. C'est la seule pièce qui ait été épargnée par les frappes russes de la semaine dernière. À l'entrée de la grande nef, Vassili, soldat ukrainien, enfant d'Odessa, monte la garde : "J'ai de la haine contre la Russie : c'est une place sacrée ici. C'est lâche de s'en prendre à ce genre d'endroit".

"Tout cela est hors de prix"

La semaine dernière, la ville a été bombardée par les Russes pendant plusieurs nuits d'affilée, et notamment son centre historique, classé au patrimoine de l'Unesco. "Au total, 61 bâtiments ont été détruits, et parmi eux 28 sont considérés comme des monuments historiques ou culturels", selon Oleg Bryndak, premier adjoint au maire d'Odessa. Une délégation de l'organisation onusienne est arrivée samedi sur place pour évaluer les dégâts : c'est une partie entière de la cathédrale, l'un des joyaux de la ville, qui a été détruite. D'énormes trous percent désormais sa voûte, les grandes colonnes qui supportent le dôme au-dessus de l'autel sont écartelées, au point de donner la sensation qu'elles vont s'effondrer d'un moment à l'autre.

Une partie du toit a été détruit © Radio France - Hajera Mohammad

Il faudra des années pour tout reconstruire, prévient l'archiprêtre Myroslav : "La rotonde centrale, il faut la démonter. Il n'y a plus de toit, il faut le refaire. Et il y a peut-être un affaissement du sol", explique-t-il. "Toutes les peintures, tous les ornements sont abîmés, et tout cela est hors de prix", ajoute l'adjoint au maire. La délégation de l'Unesco doit évaluer précisément le coût des dégâts : "D'après les premiers calculs, la reconstruction coûtera au minimum cinq millions d'euros", selon Oleg Bryndak. "Mais bien sûr, on s'en occupera après la guerre, quand il n'y aura plus d'attaque : aujourd'hui, le plus important c'est de conserver ce qu'il reste".

Près de 300 sites historiques endommagés depuis le début de la guerre

Mais d'ores et déjà, une boîte à dons a été installée à l'entrée de la cathédrale. "Dix euros, ce n'est pas grand chose mais c'est important ", dit Irina, qui y glisse un billet. Comme tous les fidèles ici, elle ne comprend pas pourquoi la Russie a visé un endroit aussi sacré, et comment elle peut imaginer en sortir grandie : "Je ne sais pas combien d'années et de générations d'Ukrainiens il faudra pour oublier. Ca dépendra aussi de l'attitude des Russes. Mais ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas forcer à les aimer".

Oleg Bryndak, premier adjoint au maire d'Odessa © Radio France - Hajera Mohammad

D'ici là, l'Ukraine réclame des sanctions contre la Russie, en particulier son exclusion de l'Unesco, "car dans le centre ville qui a été frappé il n'y a aucune infrastructure militaire". Pour l'heure, l'Unesco n’a pas choisi cette option mais l’organisation exhorte la Russie à cesser toute attaque à l’encontre des sites culturels protégés... près de 300 d’entre eux ont été endommagés en Ukraine depuis le début de la guerre. Et en attendant, pour les habitants d’Odessa, leur cathédrale est même devenue un symbole, pour représenter l’Ukraine depuis le début de cette guerre : malgré les coups, elle est encore debout.