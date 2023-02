À Paris et en Île-de-France, un épisode de pollution particulièrement long s'achève enfin

La qualité de l'air respiré en région parisienne va de nouveau s'améliorer, après plusieurs jours consécutifs de pollution atmosphérique. "Une nette amélioration" est "prévue pour ce jeudi avec l'arrivée d'une masse d'air océanique venant du sud-ouest et une augmentation de la vitesse du vent permettant une bonne dispersion de la pollution émise localement", note Airparif , association de surveillance de la qualité de l'air en région parisienne.

Le chauffage au bois et le trafic routier ont été les principaux responsables de l'épisode qui s'achève, aggravé par des conditions météorologiques empêchant la dispersion des polluants. Il s'agissait d'une pollution aux particules, notamment aux PM10, dont le diamètre inférieur à 10 micromètres. Elles sont différentes des PM 2,5, les particules fines, encore plus dangereuses pour la santé.

"Un épisode long, avec des dépassements de seuil"

Mercredi, la qualité de l’air était jugée "mauvaise" en région parisienne, qui a été placée en "niveau d’information". Celui-ci est atteint lors qu'entre 50 et 80 microgrammes de PM10 sont décelés par mètre carré. Le seuil d'alerte, lui, commence à 80 microgrammes. Cet épisode a commencé la semaine dernière, explique à France Inter Pierre Pernot, ingénieur à AirParif. "On avait des niveaux soutenus, dans des conditions hivernales, froides, sèches et anticycloniques". Conséquence : "les émissions polluantes stagnent dans les basses couches de l’atmosphère, la pollution ne peut pas se disperser ni à l’horizontale, ni à la verticale. Il n’y a pas de vent, cela ne bouge pas."

"On était sur un épisode long, avec des dépassements de seuil", poursuit-il. "Il y a eu une accalmie à partir de samedi dans l’après-midi qui était nette dimanche. C’est reparti avec des niveaux soutenus lundi et des dépassements de seuil mardi", ajoute Pierre Pernot. "On a pu connaître plus long et à des niveaux plus importants", se souvient l’ingénieur, qui cite le mois de mars 2017, avec plusieurs jours consécutifs de pollution à des niveaux plus hauts. La dernière fois que le seuil d’alerte a été franchi, c’était en juillet 2019. Un épisode de pollution (à l’ozone) soutenu et long comme celui que nous connaissons en ce moment avait touché la région parisienne en août 2020 et juin 2022.

Quelles sont les causes de cet épisode hivernal ?

Ces émissions de polluants dans l'air, particulièrement fortes en ce moment, sont liées à "une conjonction d'éléments" à la fois structurels et conjoncturels, explique AirParif. Elles résultent à la fois d'émissions en provenance du trafic routier, notamment de véhicules à moteur thermique produisant de l'oxyde d'azote (NOx) et des particules fines. L'autre cause provient du chauffage résidentiel, particulièrement au bois, sachant que plus les appareils sont anciens plus ils émettent de particules, souligne Antoine Trouche, ingénieur à AirParif, interrogé par l’AFP.

Ailleurs en France, les seuils d'alerte pour pollution aux particules fines PM10 ont été déclenchés mercredi dans le Cher, l'Indre-et-Loire et le Loiret, ont annoncé les différentes préfectures du Centre-Val de Loire.

Quelles conséquences pour la santé ?

Lorsque le seuil d'information est dépassé, "les polluants de l'air atteignent un tel niveau qu'ils se mettent à avoir des conséquences directes pour la santé", indique encore Antoine Trouche. Cela peut se traduire par des gênes ou des infections respiratoires et une hausse des hospitalisations ou de la mortalité liées à ces pathologies, notamment chez les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons, personnes de plus de 65 ans ou souffrant d'asthme…) ou sensibles (personnes diabétiques, immunodéprimées…). À plus long terme, la pollution aux particules fines provoque de nombreux décès prématurés. 238.000 ont été enregistrés dans l'Union européenne en 2020, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement (AEE) publié fin novembre.

Pierre Pernot, de AirParif, rappelle surtout que c’est la pollution de tous les jours qui a le plus d'impact sur la santé : "Cette exposition chronique pose des soucis plus importants au niveau sanitaire". Il rappelle que la France est en contentieux avec la Cour de justice de l’Union européenne pour non-respect des valeurs limites sur la qualité de l’air . La pollution de l'air est responsable de plus de 5.000 morts chaque année à Paris selon une étude publiée dans le Lancet Planetary Health journal, en 2021.