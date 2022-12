À Paris, Ikea livre ses clients par la Seine pour réduire son empreinte carbone

Il fait encore nuit sur le quai de Bercy, dans le 12ème arrondissement de Paris. Avec son gilet fluo, son casque de chantier sur la tête, Gauthier Gindre, le directeur exploitation fluviale chez Boxtohome supervise la manœuvre. "On commence à six heures le déchargement du bateau car les premiers clients attendent leur colis à 7h30 dans Paris", explique-t-il. Pour garantir les délais de livraison, Ikea livre désormais chaque jour 450 commandes soit 80% des clients parisiens grâce à un bateau qui part tous les soirs de l'entrepôt de Gennevilliers dans les Hauts de Seine, direction Bercy.

"La Seine peut largement supporter d’autres trafics fluviaux"

Selon l’enseigne, le fret fluvial émet jusqu’à cinq fois moins de CO2 que le routier pour une tonne transportée. "Grâce à la Seine, on va éviter de mettre environ 12.000 véhicules par an sur les routes, c’est 300.000 kilomètres qui sont évités par an", ajoute Emilie Carpels, la directrice du projet fluvial de chez Ikea. Elle ajoute : "Le dernier kilomètre est ensuite assuré par des véhicules électriques".

Publicité

Ikea prévoit donc de construire un nouvel entrepôt en bord de Seine à Limay, dans les Yvelines. C’est investissement de 120 millions d'euros, mais le transport fluvial a de l'avenir, insiste le directeur général d’Haropa Port, Antoine Berbain : "La Seine peut largement supporter d’autres trafics fluviaux. C’est l’une des rares infrastructures de transport en Ile-de-France qui a une réserve de capacité. On dit classiquement que l’on peut multiplier par quatre le trafic sur la Seine." Chaque année en région parisienne, ce sont déjà 20 millions de tonnes de marchandises qui sont transportées par bateau, soit un million de de camions en moins sur les routes.