"On ne peut pas être au courant de tout" : à Paris, les commerces climatisés avec la porte ouverte verbalisés

A peine cinq minutes de patrouille sur les Grands Boulevards, dans le neuvième arrondissement de Paris, qu'une bijouterie est la cible des policiers municipaux. Tout de suite, la sanction tombe :150 euros d'amende pour le gérant. Parce que depuis le 8 août, les policiers verbalisent les commerçants des magasins climatisés qui laissent leur porte ouverte. La mairie assure avoir pris cette décision, comme d'autres villes , pour lutter pour la "sobriété énergétique".

Les petits commerces plus réceptifs

"Ce n'est pas possible, il n'y a eu aucune prévention", râle le vendeur de la bijouterie ciblée, très énervé. Pendant plusieurs minutes, il évoque un manque de communication, avant de fermer sa porte. "Je comprends l'idée bien sûr, l'écologie c'est très important, mais il faut faire attention à nous prévenir, on travaille nous, on ne peut pas être au courant de tout", déplore-t-il. La mairie assure de son côté que ce quartier a fait l'objet de contrôles de prévention. Les petits commerces sont dans l'ensemble réceptifs, beaucoup ont d'ailleurs déjà compris le message. Cette vendeuse de prêt-à-porter, également verbalisée, assure qu'elle va changer : "On ouvre la porte pour montrer que l'on est ouverts. Là on va fermer et mettre une petite affiche, disant que l'on accueille nos clients et que l'on a la climatisation", assure-t-elle aux policiers.

Mais tous les commerces ne semblent pas jouer le jeu. Certains éteignent la climatisation en vitesse à l'arrivée de la brigade, quand d'autres grandes enseignes plaident la porte cassée, ou des travaux à venir. Les vendeuses et vendeurs ne semblent pas tous concernés par la mesure, et ce n'est pas forcément l'amende de 150 euros qui pourrait les faire changer d'avis. "On mise sur l'image", assure Nicolas Nordman, adjoint à la Maire de Paris en charge de la prévention, de la sécurité et de la police municipale. "Si ce n'est pas l'amende qui les dérange, on espère que cela pourrait être le déficit d'image que cela pourrait engendrer. L'opinion publique n'accepte plus ce gaspillage d'énergie", assure-t-il.

Cette forme de boycott énergétique, Afida, qui habite en banlieue parisienne, l'envisage déjà. Sortie d'un magasin verbalisée elle explique "presque regretter ses achats". "Je ne connaissais pas cette règle, mais maintenant, c'est un peu mon rôle de ne pas soutenir les magasins qui font cela, on pourrait même aller plus loin avec les lumières la nuit !" Depuis une semaine, les policiers municipaux de la capitale ont dressé plus de 150 amendes, et ne s'interdisent pas de revenir dans les magasins déjà sanctionnés.