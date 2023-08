A Paris, les "Boers", policiers spécialisés, veillent au respect des règles par les VTC et Taxis

"Taxis ? Taxis ?" Quel voyageur passant par Paris n'a pas été apostrophé à la descente d'un avion ou d'un train par l'un de ces rabatteurs chargés de mener les passagers vers de prétendus taxis ? "Certains vont jusqu'à aller chercher les voyageurs au bout du quai", constate l'un des policiers présents ce jour-là Gare de Lyon. L'agent, qui évolue discrètement en civil parmi les nombreux vacanciers, fait partie de l'Unité de contrôle des transports de personnes de la Préfecture de police de Paris, une entité unique en France, créée en 1938, et plus communément appelée "les Boers", surnom issu des cochers du début du XXème siècle, souvent d'origine russe, qui ont déformé le mot "bourre" – argot de l'époque pour désigner les policiers.

19.000 taxis parisiens et 30.000 VTC en région parisienne

La centaine de "Boers" est chargée de veiller au bon respect des règles en matière de taxis et VTC, dans les gares et aéroports parisiens, les lieux touristiques de la capitale, à la sortie des boîtes de nuit, ou lors d'événements tels que la Fashion Week. Leurs principales missions est de repérer les "faux" chauffeurs, et veiller au bon respect des règles par les 19.000 taxis parisiens et 30.000 VTC de région parisienne.

Publicité

"Le risque, en montant dans un véhicule conduit par un chauffeur non déclaré, est de se faire escroquer en payant son trajet à un prix trop élevé", met en garde Jean-Sébastien Rosadoni, commissaire de police et chef de la division régionale de la sécurité routière, dont dépendent les Boers. "Il y a aussi un danger lié au non-respect des critères professionnels, tels que la formation continue, la visite médicale etc.". Jusqu'au défaut de permis, chez certains chauffeurs clandestins. Lors des six premiers mois de 2023, le nombre d'infractions liées à de "faux" taxis et VTC a augmenté de 25%, selon les chiffres de la préfecture, qui explique cette hausse par une augmentation des contrôles.

Signalétique officielle

A la sortie de la Gare de Lyon, les policiers repèrent trois hommes debout, à côté des taxis, casque à la main. "Ils proposent des transports de personnes en fixant eux-mêmes les tarifs, explique l'un des policiers. Or, pour être présents, ces mototaxis doivent avoir déjà été réservés par un voyageur, sinon, ils n'ont pas le droit d'être là". Une réservation que ne semble pas en mesure de présenter le trio, qui disparaît à peine les Boers sortis de la gare.

"Afin d'éviter les escroqueries, il ne faut pas suivre les rabatteurs, mais se fier à la signalétique officielle, qui vous guidera vers les bons moyens de transports, détaille un lieutenant de police. Ou demander à un agent SNCF ou un policier". Derrière ces chauffeurs clandestins se cachent parfois des réseaux très organisés, que tentent également de démanteler les Boers, à l'aide des techniques d'enquête habituelles : téléphonie, filatures, écoutes, vidéosurveillance…

Les chauffeurs qui ont l'autorisation d'exercer sont également sous surveillance étroite de l'unité de police. "Votre attestation d'assurance, votre carte professionnelle, certificat de formation continue, de visite médicale…" La policière en train de contrôler le chauffeur de taxi qui attend, lumière au vert, devant la Gare de Lyon, demande une longue liste de documents. Jusqu'à l'arrêté préfectoral encadrant la profession, que chaque chauffeur doit avoir en sa possession. "Comme ça, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissaient pas les règles", explique l'un des fonctionnaires. Les tarifs doivent également être affichés dans l'habitacle, qui doit être propre, tout comme l'extérieur du véhicule.

De l'amende à la radiation

Le groupe repère un "habitué" des documents manquants. Ce jour-là, il n'est pas en mesure de présenter une attestation d'assurance lui permettant de transporter des particuliers. "Ce sera une amende de 5ème classe : 1.500 euros", explique la policière au taxi, qui invoque un manquement de la société. L'homme est convoqué quelques jours plus tard au siège des Boers pour s'expliquer en audition. Les éventuelles suites en cas de récidives reviennent à la Direction des usagers et des polices administratives. Convoqué devant un conseil de discipline, ce chauffeur encourt une suspension, voire une radiation de la profession.

Des vérifications qui divisent, dans la profession. Si le mis en cause ne cache pas sa colère, un collègue dit, lui, souhaiter plus de contrôles. "On respecte les règles, on suit la formation et voit des choses pas normales, comme, ce matin, à Orly, un client qui s'est fait refuser une course". Refus illégal de la part d'une profession, rappelons-le, pour ce qui, ajoute le commissaire Rosadoni, "s'apparente à une délégation de service public".