À Paris, un centre de santé pour mieux prendre en charge les douleurs des femmes

Il suffit de passer la porte d’entrée pour se rendre compte qu'on n’est pas dans un cabinet de santé classique. Dans la salle d’attente, pas de vieux magazines froissés mais des ouvrages spécialisés sur les pathologies féminines, sur la sexualité. De la poésie féministe aussi. Les patientes prennent place dans des canapés très confortables et peuvent écouter de la musique en attendant leur rendez-vous. Nous sommes dans le premier centre de santé de la femme, nommé "Poemana", qui a récemment ouvert ses portes dans le Xe arrondissement de Paris.

À l’origine de ce projet, la volonté d’une femme, Giulia Ragoucy. Kinésithérapeute de formation, âgée de 29 ans, elle souhaitait que les douleurs des femmes soient beaucoup mieux prises en compte. "Dans le cabinet où je travaillais avant, il y avait des femmes qui venaient après 6-8 mois de douleur, après une épisiotomie [incision du périnée lors de l'accouchement pour laisser passer le bébé]", explique-t-elle. "D’autres venaient 3 à 4 mois après leur chirurgie du cancer du sein, ou encore après 10 ans d’errance diagnostique pour de l’endométriose. Je me retrouvais un peu toute seule pour gérer ces situations. J’avais envie que la santé de la femme soit beaucoup plus large, que les femmes aient un seul endroit dans lequel elles se sentent bien, et où elles puissent parler de n’importe quel problème."

"Une écoute beaucoup plus poussée du corps de la femme"

Dans ce centre : six kinés, une ostéopathe, une sophrologue, une psychologue et deux naturopathes qui prennent en charge des patientes de l’adolescence jusqu’à la ménopause. Ce projet a déjà vocation à s’élargir puisqu’en septembre, le centre accueillera une sexologue, une infirmière puéricultrice et une sage-femme.

Une prise en charge pluridisciplinaire qui a rassuré Claire, 36 ans, opérée l’année dernière d’une sciatique. "Je me demandais dans quelle mesure il y avait un lien entre ma douleur du dos qui est très basse et l’utérus parce que j’avais constaté que les douleurs augmentaient pendant les règles", détaille-t-elle. "Les médecins qui m’avaient opérée ne savaient pas m’expliquer pourquoi je souffrais encore. Ici, dans ce centre, il y a clairement une écoute beaucoup plus poussée du corps de la femme, une attention globale. Et quand je suis arrivée pour ma première consultation, les professionnelles m’ont tout de suite dit : 'on va essayer de comprendre'. Ça fait toute la différence."

"Je sais que je ne serai pas jugée"

Entre deux consultations, la fondatrice du centre, Giulia Ragoucy, anime aussi des cours de cross-training pour les femmes atteintes d’un cancer du sein. Dans la salle, quatre patientes font des étirements, des exercices de renforcement musculaire et de rameur. Virginie, 42 ans, a subi une chimiothérapie pour son cancer. Ces séances lui font beaucoup de bien : "C’est vrai que c’est difficile de trouver des endroits adaptés parce qu’il y a des choses que je ne peux pas faire par rapport à l’opération et par rapport à ma forme physique". Et de poursuivre : "Ici, je sais que je suis bien encadrée par une kiné. Et puis, j’avais pensé m’inscrire dans une salle de sport mais clairement, je ne me sens pas à l’aise, je n’ai plus de cheveux… Alors que là, je sais que je ne serai pas jugée et je m’entretiens avec des sœurs de combat, c’est très important."

Un centre qui s’apparente presqu’à un refuge pour des patientes qui n’ont pas suffisamment été écoutées dans leur parcours de santé. À tel point que des femmes viennent de toute la région parisienne pour des consultations.