"À prendre ou à laisser" de Lionel Shriver : un livre époustouflant, hilarant, incisif et subversif

Le père de Kay, qui est infirmière, vient de mourir d'une longue maladie d'Alzheimer et avec son mari Cyril, qui est médecin, ils reviennent de l'enterrement. Ils se disent que pour épargner à leurs enfants et à la société le coût et le poids de leur très probable décrépitude, les époux quinquagénaires et britanniques ont conclu un pacte à 80 ans : ensemble, ils mettront fin à leurs jours en avalant des cachets. L'échéance approche, et le référendum sur le Brexit agite les esprits. Mais, l'année où le couple voulait en finir, le monde est ravagé par la pandémie du covid. Et la romancière d'imaginer douze scénarios possibles !

"À prendre les bras ouverts" selon Patricia Martin

La productrice de France Inter a totalement été désarçonnée parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à un tel récit percutant et intelligent sur un sujet aussi délicat et pas très positif au départ. Sauf que l'auteure consacre une très belle réflexion sur la conception de la mort : "C'est tellement époustouflant, incisif et subversif, alors que pourtant, ça aurait pu être un récit complètement plombant. C'est un livre extrêmement juste sur ce que c'est que vieillir, sur le choix presque impossible qui est de décider de sa mort (le bon moment, la date butoir, la dépossession de soi-même…). C'est une impasse existentielle assez nouvelle parce que la vieillesse, c'est une invention humaine relativement récente. On est confronté à une nouvelle donne puisque là où les gens mourraient autrefois beaucoup plus tôt, aujourd'hui, on vit vieux grâce aux progrès que nous connaissons".

Arnaud Viviant l'a trouvé hilarant !

Si le critique pour la revue Transfuge a adoré, c'est surtout parce qu'il a bien rigolé et qu'il salue une romancière extrêmement drôle : "Quand arrive le référendum sur le Brexit, lui est en pleine forme ! Il veut absolument voir le résultat, et au moment où ils sont prêts, cette fois, il y a la crise sanitaire qui intervient. Ils renoncent puisqu'ils savent que personne ne va s'en apercevoir. Le récit repose toujours sur la variation des mêmes éléments qui reviennent et c'est là où ça devient extrêmement drôle, mais avec une chute qui n'est jamais la même".

Pour Olivia de Lamberterie, l'auteure est au top de son talent

La critique littéraire pour Elle a été saisie par la capacité de l'auteure à faire parler un sujet aussi délicat et important que celui de la fin de vie et du droit de mourir : "Ce qui est génial avec ce livre, c'est que ce sont des questions extraordinairement fascinantes, vertigineuses qu'on se pose toutes et tous, notamment aujourd'hui avec le débat sur le droit de mourir dans la dignité. Le tout étant accompagné par des runnings gag. C'est le premier livre génial sur le confinement. Elle est capable de tout parce qu'elle arrive à la fois à se glisser dans la tête d'une femme qui perd la tête et à nous emporter dans des espèces de dystopies vertigineuses. Elle a une sorte de gamme de talents cette écrivaine et offre le livre de tous les possibles sur le sujet. Tous les livres de Lionel Shriver sont extraordinaires, mais là, elle est vraiment au top du top de son talent".

Jean-Claude Raspiengeas : "un livre qui file la pêche !

Un roman que le critique à trouvé magnifique dans l'écriture, et formidable dans la manière dont l'auteur épuise avec brio tous les possibles liés à la question de la vieillesse : "elle le fait avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Il y a quelque chose de très amusant dans les douze variations qu'elle propose à son lecteur. Il y a même un moment où elle invente la possibilité de devenir immortelle, mais sauf que ça pose des questions infinies cette éventualité. Tout est remis en question et les conséquences sont absolument atroces ! La seule issue, c'est de se suicider. C'est un vrai délice et littérairement, c'est très très fort, magnifiquement écrit et beaucoup plus profond que ce qui n'en paraît".

📖 LIRE - "À prendre ou à laisser" de Lionel Shriver (Belfond)