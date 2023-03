Début des épreuves de spécialité : quel va être l'impact de la grève dans les lycées ?

Les lycéens sont dans les starting-blocks. Les premières épreuves du baccalauréat 2023, celle de "spécialités", commencent lundi 20 mars à 14h et s'étaleront jusqu'à mercredi. 536.000 candidats de filière générale et technologique vont passer deux épreuves, qui compteront pour un tiers du bac et dont la note sera inclue à Parcoursup. Toutefois, en pleine mobilisation sociale contre la réforme des retraites, plusieurs syndicats (le Snes-FSU, Sud Education, la Fnec-FP FO et CGT Educ'action) ont appelé à "poursuivre la mobilisation" pendant ces épreuves, "y compris par la grève des surveillances là où cela est possible". À quelle mobilisation s'attendre ? Quelles mesures sont prévues pour les élèves impactés ? Nous faisons le point.

Combien d'enseignants en grève ?

Impossible de le dire à cette heure, car les enseignants du second degré ne sont pas obligés de se déclarer grévistes. Mais "ce sera une action très localisée", indique à France Inter Sophie Venetitay, secrétaire générale du Snes-FSU. "Il y a certains lycées où cela devrait être très suivi mais cela reste un petit nombre de lycées". Dans certains établissements des académies de Rennes, Bordeaux ou Amiens notamment, des professeurs qui doivent surveiller les épreuves seront en grève. Outre la réforme des retraites, les syndicats enseignants protestent contre la tenue des épreuves de spécialité dès le mois de mars, estimant qu'elles ne peuvent donc porter que sur une partie du programme.

Mais ces deux journées de grève ne font pas l'unanimité. Les syndicats rattachés aux centrales CFDT ou Unsa ne sont pas signataires du préavis. De nombreux professeurs, dont certains feront grève jeudi 23 mars, ne souhaitent pas cette fois-ci s'y associer pour ne pas pénaliser leurs élèves. "Ce n'est pas une question facile. Ce n'est pas évident quand on est enseignant de se dire qu'on va se mettre en grève le jour du baccalauréat pour nos élèves", ajoute Sophie Venetitay.

Peu de perturbations à prévoir donc, même si "je ne peux pas garantir que toutes les épreuves du baccalauréat auront lieu", a déclaré sur franceinfo Laurence Colin, secrétaire générale adjointe du Syndicat national des personnels de direction de l’Education nationale (SNPDEN). Le syndicat des directeurs ne soutient pas non plus cet appel à la grève.

Quelles sont les mesures prévues par le ministère ?

Pour assurer la tenue des épreuves, le ministère de l'Education a annoncé avoir mobilisé "des surveillants supplémentaires". C'est le cas au lycée Camille Sée à Paris, où la direction a prévu suffisamment de professeurs pour surveiller les épreuves. "Il y a des professeurs du lycée et d'un autre établissement dont on accueille les élèves. Il y a à peu près 20 professeurs qui vont surveiller. Si jamais on démarre l'épreuve à 19 ou à 18 ça ne changera pas grand chose pour les candidats", indique Mathieu Bernard, proviseur adjoint.

Le ministère a également annoncé que les élèves en retard en raison d'une grève des transports pourront rattraper le temps d'épreuve. En cas de difficultés, si des blocus sont organisés devant les lycées, "les dispositions nécessaires" seront prises pour que les candidats puissent accéder à leur centre d'examen. En dernier recours, les forces de l'ordre pourraient intervenir. Le syndicat La Voix lycéenne "n'appelle pas, pour l'instant, au blocage", a déclaré sur franceinfo son président Colin Champion.

Qu'en disent les figures syndicales ?

Le secrétaire générale de la CFDT Laurent Berger a appelé dimanche à "pas gêner le bac", notamment pour ne pas perdre le soutien de l'opinion, favorable au retrait de la réforme. "Pour un jeune en terminale, le mois de mars est un stress total : vous passez le bac et vous devez gérer Parcoursup. Cette période est déjà très dure pour eux. La CFDT est claire là-dessus : on ne gêne pas le bac", a -t-il déclaré à Libération .

"Il faut que les épreuves du bac se passent le mieux possible", a estimé de son côté Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT sur BFMTV , estimant que "c'est quelque chose d'important", même si "la colère est là". Ces prises de position ne devraient pas aller dans le sens d'un renforcement de la mobilisation.