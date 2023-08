À quelques jours de la rentrée scolaire, près de 2.000 enfants à la rue, selon plusieurs associations

Le rapport remis ce mercredi par l’Unicef et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) égrène des chiffres marquants sur l’état de la précarité chez les mineurs : en France, à moins d’une semaine de la rentrée, un nombre croissant d’enfants restent sans solution d’hébergement. Selon cette étude, 3.735 personnes en famille qui avaient sollicité le 115 dans la nuit du 21 au 22 août n’ont pas pu être hébergées faute de places disponibles dans les structures pouvant les accueillir.

Parmi ces personnes, 1.990 avaient moins de 18 ans, dont 480 moins de trois ans. Par rapport à la rentrée précédente, cela représente 20% d'enfants en plus qui sont sans hébergement et 2,5 fois de plus qu'il y a 18 mois, précisent les associations.

Pendant l’été, un niveau de demandes jamais atteint

Les associations alertent aussi sur les chiffres record enregistrés pendant l’été, notamment le nombre d’enfants en demandes non pourvues au 115 : selon les parents et les enseignants mobilisés partout en France au sein du réseau " Jamais sans toit ", il sont cinq fois plus à Lyon que l’année dernière à la même date. Même constat en Seine-Saint-Denis, où le 2 août, 463 personnes dont 190 enfants sont restées sans solution, c’est 100 personnes de plus que l’année dernière.

L'Île-de-France est la région qui compte le plus grand nombre de personnes en famille dont les demandes sont non-pourvues (1598). Mais la situation est également tendue en province, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes (476), dans les Hauts-de-France (416) et en Occitanie (314). Malgré cela, l’étude précise aussi que ces chiffres restent parcellaires, en raison d’un grand nombre de précaires, comme les mineurs non-accompagnés, qui ne font même pas appel aux services d’urgence à travers le 115.

Rétablir les moyens pour l’hébergement d’urgence

À travers ce rapport, l’Unicef et la FAS rappellent l’obligation du gouvernement à agir, après avoir pris en 2022 l’engagement de "ne plus avoir aucun enfant à la rue", volonté affichée par le ministre du Logement de l'époque Olivier Klein. Pour autant, les associations constatent une multiplication des remises à la rue depuis la fin de l’hiver, notamment "en raison de la baisse des moyens consacrés à l’hébergement d’urgence qui a conduit à la suppression de nombreuses places en hôtel".

Si la capacité du parc d’hébergement a été maintenue à 205.000 places durant l’hiver 2022-2023, l’hébergement hôtelier d’urgence et temporaire, ne permet pas, selon l’étude, de "répondre aux besoins fondamentaux des 29.780 enfants qui y vivent". Ce sont au total "plus de 31.000 enfants qui attendent du gouvernement des actions ambitieuses".

"Panne de logement social"

Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, dénonce de son côté "un pays où nous avons une panne de logement social, et une politique migratoire telle que vous avez des familles qui voudraient travailler, mais qui n’arrivent pas à accéder au [titre de] séjour et au travail". Il poursuit : "Nous attendons que l’on rétablisse les places d’hébergement en 2024, qu’on se donne les moyens, collectivement, de sortir les personnes de la rue."

Pascal Brice annonce par ailleurs que les associations "attaqueront en justice" les préfets qu'elles accusent "de mettre en place des critères de sélection" pour obtenir un hébergement d'urgence faute de place. Le président de la FAS souhaite que l'exécutif prenne en compte ce constat dans "sa loi de finance rectificative pour 2023, son budget 2024", et demande également "une loi de programmation" spécifique.