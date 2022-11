Congrès d’EELV : la radicalité et la continuité, deux visions s'opposent pour la tête du parti

Qui pour succéder à Julien Bayou à la tête d'EELV ? À un peu plus de 15 jours du lancement du Congrès d’Europe Ecologie-Les Verts, mardi soir, une émission avec les candidates en lice pour le poste de secrétaire national d’EELV était diffusée sur YouTube. Pas vraiment un débat puisque chacune d’entre-elles pouvait exposer sa vision sur l’écologie et le parti. En revanche, toute "interpellation directe" était proscrite.

Sur la ligne de départ, elles sont six. "La Suite", la motion favorite, menée par Marine Tondelier. "La Terre de nos luttes", la motion de la challengeuse, Mélissa Camara, la candidate de Sandrine Rousseau. "Printemps écolo", la motion de la candidate soutenue par Yannick Jadot, Sophie Bussière. "L’Arche", la motion qui vise 2027 et l’union, d’Hélène Hardy. "Ce qui nous lie", la motion qui défend "les territoires", avec Claire Desmares. "Rebellion ! Construction", la motion la plus à gauche avec Géraldine Boÿer.

Publicité

Résultat des votes le 10 décembre

L’une des dernières occasions de convaincre les adhérents de voter pour leurs motions avant le scrutin de samedi qui déterminera les rapports de force. C’est en effet ce 26 novembre qu’a lieu le vote des militants lors d’assemblées générales régionales, une sorte de premier tour du congrès. Les différentes motions qualifiées ou fusionnables auront ensuite jusqu’au 10 décembre au matin pour négocier ou non des alliances avant le congrès et le vote des délégués ce jour-là, à Rungis, en Ile-de-France. C’est à l’issue de cette journée qu’on connaîtra la nouvelle direction du parti, et sa nouvelle dirigeante. Car une chose est certaine, ce sera une femme.

Après une courte présentation de chacune des postulantes, ces dernières ont dû exposer, l’une après l’autre, leur projet politique. La favorite, Marine Tondelier, qui suit la ligne du parti, met sur la table sa marotte : la refondation d’EELV, qui souffre trop, selon elle, des individualismes, de la twitterisation de la politique, de la recherche de la petite phrase. "On doit réinterroger notre manière de travailler en interne. La démocratie interne c’est à la fois notre force et notre faiblesse, parce qu’on débat beaucoup, cela prend du temps. Mais là les gens nous attendent aussi sur l’action", explique-t-elle. Marine Tondelier avait d’ailleurs soutenu un référendum proposant la simplification des statuts du parti, rejeté il y a quelques semaines par les militants. Elle dit vouloir mettre le mouvement en ordre de bataille pour les échéances à venir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Des discours calmes et policés

Sur le fond, la motion de Marine Tondelier ne veut pas non plus se laisser distancer par les proches de Sandrine Rousseau sur la question de la radicalité mais Melissa Camara, soutenue par l’écoféministe, insiste bien sur sa différence : "depuis plusieurs années, il y a eu des volontés de refondation. Nous n’y sommes pas opposés mais ce n’est pas notre ligne motrice", et d’énoncer les thématiques, parfois polémiques, chères à Sandrine Rousseau, "Ce qu’il faut porter c’est une forme de radicalité, de rupture, indique-t-elle, et comment on porte ? On met à l’agenda nos sujets : la viande, le partage du temps de travail, les transitions à mener, l’égalité femmes-hommes, les droits LGBT, l’émancipation collective… "

Cette fois-ci, il n’y aura assurément pas eu de polémique. Les discours étaient calmes, voire même policés. Et les oppositions entre les candidates se sont, au final, révélées assez minimes. Le constat étant pour toutes d’attirer à l’avenir plus d’adhérents dans le parti. Ils sont aujourd’hui un peu plus de 11.000.