À quoi sert (ou pas) le One Forest Summit, qui se tient mercredi et jeudi au Gabon ?

Emmanuel Macron est actuellement à Libreville au Gabon pour la tenue du "One Forest Summit", sommet sur les forêts, mercredi 1er et jeudi 2 mars dans la capitale Libreville. Ce sommet avait été acté avec le dirigeant gabonais Ali Bongo Ondimba lors de la dernière COP27 en Égypte. L'objectif affiché est de préserver la forêt tropicale, qui représente 45% des forêts terrestres et constitue le deuxième puits de carbone au monde après les océans.

Lutter contre la déforestation, même "importée"

Selon le ministère de la Transition écologique, il s'agit de préserver "les trois grands bassins forestiers tropicaux" de la planète : la forêt amazonienne, le bassin du Congo et les forêts d'Asie du Sud-Est, qui "jouent un rôle critique dans la régulation du climat et abritent une faune et une flore exceptionnelles." Lors de la dernière COP15 à Montréal, un accord jugé historique a été signé, prévoyant la mise sous protection de 30% des terres et 30% des mers de la planète d'ici 2030. Selon le gouvernement français, il s'agit donc de "mettre en œuvre les grandes ambitions de la COP15 biodiversité".

Le ministère de la Transition écologique ajoute que la "déforestation importée" sera au cœur des débats. En fin d'année 2022, le Parlement européen et les États membres de l'Union Européenne ont adopté un accord sur l'interdiction d'importer des produits issus de la déforestation. Le cacao, le café et le soja sont notamment ciblés, de même que l'huile de palme, le bois, la viande bovine et le caoutchouc. Selon l'accord, leur importation sera interdite si ces produits sont issues de terres déboisées après décembre 2020. Emmanuel Macron avait demandé à ce que ce texte soit "mis en œuvre le plus rapidement possible".

Une meilleure coopération scientifique et davantage d'engagements financiers

Si de nouveaux engagements politiques forts ne sont pas prévus, ce nouveau sommet prévoit d'aider les pays possédant ces forêts tropicales - des pays du Sud - à "concilier protection exigeante de la forêt et intérêt économique direct", essentiellement tourné vers les populations locales. Dans un entretien au JDD , le directeur de l'Agence Français de Développement estime qu' "il est bon que les dynamiques en cours sur les biens communs globaux comme les forêts puissent continuer à être débattues par les premiers acteurs concernés", notamment ces populations locales.

Ce sommet prévoit notamment d'améliorer la coopération scientifique internationale, pour mieux comprendre le rôle de ces forêts dans la captation de nos émissions de CO2. Au niveau économique, l'idée est de trouver de nouvelles sources de financements. Les pays du Sud comme le Gabon - l'un des rares à capter plus de CO2 qu'il n'en émet - demandent à ce que ceux du Nord, les plus pollueurs, financent le carbone qu'ils émettent et qui est absorbé par ces forêts tropicales au Sud. La Norvège est le premier pays à s'être engagé dans cette voie en 2021 en versant 18 millions de dollars au Gabon pour ses émissions, rapporte le Parisien . La question de "crédits" carbone ou "biodiversité" est donc de nouveau sur la table. Mais les pays du Nord auront des difficultés à convaincre ceux du Sud : durant de nombreuses années, les engagements financiers pris par les pays lors des COP n'ont pas été tenus, selon RFI .

Un sommet pas suffisamment inclusif ?

Une douzaine de chefs d'État et de Gouvernement et une quinzaine de ministres de tous les continents doivent s'y rendre. Sont également invitées des ONG de défense de l'environnement, des scientifiques, mais aussi des institutions financières et des chefs d'entreprises. Toutefois, des opposants au régime gabonais dénoncent un calendrier mal venu. Fin janvier, ils avaient demandé à Emmanuel Macron de décaler sa visite à Libreville, pour ce sommet. Il intervient en effet six mois avant une élection présidentielle dans le pays, et serait perçu sur place comme un "soutien" au chef de l’État en place, Ali Bongo Ondimba.

Par ailleurs, pour le militant gabonais Marc Ona Essangui, pro-démocratie et défenseur de l'environnement, ce sommet n'est pas assez "inclusif". "Je constate que dans leur brochette d'invités, personne n'a osé préparer ce sommet avec toutes les composantes de la société gabonaise qui ont une expertise sur les questions forestières. Comme dans tous les autres sommets on fait venir des amis, des dirigeants, pour la communication et pour faire beau", explique-t-il à l'AFP. "Mais, poursuit-il, on ne peut pas parler d'exploitation forestière sans intégrer le problème du conflit homme-faune par exemple. Pour plus d'inclusivité, j'aurais aimé que toutes ces personnes qui vivent ces phénomènes au quotidien montent à la tribune pour en parler."

Le militant écologiste est très sceptique sur ce sommet. "Très sincèrement, cette rencontre ne sera pas différente des autres, comme les COP. La question des forêts pour le climat est devenue un gros business et ce business climatique profite à certains lobbies. D'ailleurs, le Gabon n'est pas un modèle de conservation comme il le prétend, notamment concernant l'attribution des permis forestiers. Quand on regarde le taux d'attribution de ces permis, on constate qu'il est très élevé et plus de 80% du territoire est attribué à l'exploitation forestière. Ajoutez à cela les permis miniers et pétroliers, il n'y a plus d'espace pour la préservation."

Selon Greenpeace, le risque est celui d'une énième "opération de communication grandiloquente", confie aux Échos Eric Moranval, chargé de mission forêts pour l'ONG.