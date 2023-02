"A quoi tu sers ?" : Emmanuel Macron vivement interpellé par un militant écologiste au Salon de l'agriculture

Echange houleux dans les allées du Salon de l'agriculture ce samedi en pleine visite marathon d'Emmanuel Macron . Le chef de l'Etat a été vivement interpellé par un militant pour le climat du collectif "Dernière rénovation". Habillé d'un T-shirt barré d'un "A quoi tu sers ?", le jeune homme a reproché à Emmanuel Macron son inaction sur le climat. "Je suis là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas, parce qu'on n'en peut plus de demander gentiment. Entendez-ça, sinon ça va être terrible. J'ai fini ce que j'avais à dire", lui a-t-il lancé en pointant son index sur le chef de l'Etat, mais en refusant d'écouter sa réponse.

"Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique"

"On vous a déjà entendu !", s'est immédiatement justifié le président de la République. "Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique", lui a alors rétorqué Emmanuel Macron, en l'interrogeant : "Je suis élu par le peuple français, vous êtes élu par qui ? ". "C'est pas un débat ! ", a insisté le militant. "Et ben alors, partez, si c'est pas un débat ! ", lui a répondu le président de la République.

Alors que le jeune homme a promis de "ne pas se laisser faire", en faisant valoir que "c'est la vie de (sa) petite soeur qui (était) en jeu", Emmanuel Macron l'a repris en évoquant "la vie des agriculteurs, c'est la vie de nos compatriotes". Encore interpellé sur "la rénovation thermique des bâtiments", Emmanuel Macron a répondu: "C'est ce qu'on fait !" et de poursuivre : "Je veux bien vous répondre, mais vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse. Ça vous ressemble, et ça, ça ne sert à rien ! ".

"On veut que les gens regardent lucidement ce que fait le gouvernement"

Dans un communiqué, le collectif a revendiqué l'action de son militant en déplorant qu'"aucune mesure d'ampleur pour contrer le dérèglement climatique n'(ait) été prise par le gouvernement". Adepte de la stratégie du coup d'éclat, le collectif Dernière rénovation, fondé début 2022, a déjà perturbé le Tour de France, Roland-Garros et plus récemment, vendredi 24 février, la cérémonie des César .

"On refuse de faire partie du plan de communication. S'il veut un débat, il a nos numéros", a lancé le militant interrogé ensuite sur BFMTV. "J'aurais préféré qu'on n'ait pas à faire ça (...) mais on n'a pas d'autre choix aujourd'hui", a-t-il expliqué. "Les promesses ne nous sauveront pas. On veut que les gens regardent lucidement ce que fait le gouvernement".

Macron entre applaudissements et sifflets au Salon de l'agriculture

Emmanuel Macron est revenu à plusieurs reprises sur cet épisode lors de la suite de sa visite dans le salon. "Moi, j'accepte de me faire engueuler, de me faire bousculer, mais j'aime pas tellement l'interpellation sans le débat", a-t-il fait valoir auprès de visiteurs, souvent sous des applaudissements nourris.

Mais de nombreux sifflets ont également jalonné le parcours du chef de l'Etat au cours de l'après-midi, alors que certains manifestants ont été écartés par les agents de sécurité. "L'ambiance est très conviviale et sympathique : c'est un salon qui se passe bien", a toutefois voulu convaincre le chef de l'Etat, en estimant que "ces petits événements" étaient "normaux".