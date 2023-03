À quoi va ressembler le premier "musée des féminismes" qui ouvrira bientôt à Angers ?

C'est l'aboutissement d'un vieux serpent de mer. Après des années d'attente et de nombreux appels d'historiennes ou d'associations, un musée va enfin être consacré aux féminismes en France. Jusque-là, parmi les quelque 3.000 musées que compte le pays aucun n'était consacré à cette question. Une Association pour un musée des féminismes (AFéMuse) a donc été fondée et s'est donnée pour mission de soutenir la création d'un "musée des féminismes".

Son ouverture est prévue à Angers en 2027, le temps de faire les travaux nécessaires dans la bibliothèque, mais une première exposition temporaire sera présentée dès 2024. Elle aura pour thème "Les femmes sont dans la rue". Une exposition renouvelée tous les ans jusqu'à 2027 et qui pourra être itinérante afin de toucher un maximum de personnes.

L'université d'Angers, "écosystème" idéal

Ce lieu n'a pas été choisi au hasard, loin de là. Ce musée sera installé sur le campus de l'université d'Angers, dans la bibliothèque universitaire de Belle-Beille. L'université est en effet en pointe sur les questions de féminismes, comme le rappelle Christine Bard, professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Angers, historienne du féminisme et coprésidente de l'association AFéMuse. "On en rêve depuis longtemps", assure-t-elle à France Inter.

L'université d'Angers possède, selon elle, "un écosystème qui permet de créer un musée qui s'appuie sur les collection du Centre des archives du féminisme . Il y a à Angers une priorité de recherche sur le genre." La bibliothèque universitaire est ainsi, selon Christine Bard, "la plus riche de France en ouvrages sur les femmes, le genre et le féminisme". Un lieu déjà existant, facile d'accès et donc plus pratique plutôt que de construire un musée de toutes pièces.

L'université d'Angers a collecté, depuis 22 ans, dans son centre des archives du féminisme plus de 80 fonds et 250 pièces. "Cela fait une vingtaine d'années que l'on achète beaucoup de ce qui se publie sur l'histoire du féminisme" explique à France Inter Nathalie Clot, directrice des bibliothèques et des archives de l'université d'Angers. Il devenait donc pour elle urgent de montrer ces collections.

Un projet "primordial"

"Au départ, on s'est dit : 'les gens veulent visiter le centre d'archives du féminisme et on a rien à montrer'. On voulait d'abord faire un petit centre d'interprétation et les gens nous ont dit 'il n'y a aucun musée sur les féminismes en France'", explique-t-elle. C'est ainsi qu'est née l'idée, portée par des financements qui permettront de transformer les locaux et de créer un véritable espace muséal au sein de la bibliothèque. Le 8 mars, la Première ministre a également adopté le plan triennal du quinquennat autour de l'égalité femmes-hommes et un axe de ce plan vise la diffusion d'une culture de l'égalité et met au centre des actions le soutien à ce musée des féminismes. Le soutien politique semble donc pour l'heure acquis.

Ce projet a également été porté par une tribune publiée dans le journal Le Monde le 10 mai 2022 par Magali Lafourcade intitulée : "Un musée des conquêtes féministes légitimerait la place des femmes dans tous les champs des arts et de la connaissance". Dans ce texte, la magistrate et secrétaire générale de la commission nationale consultative des droits de l'Homme milite pour ce musée des féminismes.

"Quand j'ai entendu parler du revirement de la jurisprudence de la Cour suprême américaine sur l'IVG , j'ai considéré qu'il était primordial, à ce moment-là, qu'il y ait un endroit qui sanctuarise, institutionnalise, les droits, les conquêtes féministes et qui montre aussi la place des femmes et leurs apports dans tous les champs de la connaissance et des arts", explique à France Inter la directrice de l'Association pour un musée des féminismes. Cette tribune est un déclic qui permet de fédérer les différentes initiatives autour de ce musée.

"Donner à voir les archives du féminisme"

La collection de l'université d'Angers continue de s'étoffer d'années en années, explique Christine Bard. "On a l'ambition de faire des collectes spécialisées pour enrichir nos collections", explique-t-elle. "L'iconographie connue sur les féminismes est assez stéréotypée et quand on retourne dans les fonds de celles qui ont fait les luttes, on se rend compte qu'il y a des images qui n'ont jamais été montrées", raconte Nathalie Clot qui ambitionne avec ce musée de "donner à voir les archives du féminisme".

Parmi ces œuvres, un tableau de Léon Fauret, "Madame Maria Vérone à la tribune", datant de 1910. L'une des premières pièces de ce nouveau musée, présenté en grande pompe à Paris lundi. "Une image que personne ne connaissait. Le premier grand meeting féministe de France n'avait pas son icone", s'indigne Nathalie Clot. "On y voit Maria Vérone, avocate, citoyenne, dans la salle des sociétés savantes, qui plaide pour que l'on remplace par 'être humain' le mot 'homme' dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (...) Il n'y a rien de masculiniste dans le traitement de cette scène. On voit un milieu citoyen qui écoute une femme politique sans aucune trace d'anti féminisme", détaille Magali Lafourcade. Un tableau acheté par l'AFéMuse, grâce à une campagne de dons sur internet : 21.000 euros collectés.

Cécile Brunschvicg ou Marie Bonnevial, des pièces uniques sur les premières féministes

Le musée sera donc installé dans les 7.000 mètres carrés ouverts au public de la bibliothèque universitaire. Il sera composé d'un espace d'exposition temporaire, régulièrement renouvelée, qui brossera les multiples facettes de l'histoire des féminismes. Il y aura également un lieu "plus neutre" qui permettra d'organiser des rencontres, des débats mais aussi de faire venir des groupes scolaires. Nathalie Clot veut que ce musée des féminismes comprenne aussi des "espaces ouverts", qui permettront de "laisser de la marge pour l'imagination et l'écriture collective de ce que pourra devenir ce projet".

Le musée rassemblera non seulement des œuvres d'art, mais aussi des documents sonores, des archives, des objets militants. "On aimerait que des artistes féministes nous fassent des dons", ambitionne aussi Christine Bard. Parmi les pièces visibles dans le musée, les visiteurs pourront retrouver les documents d'une des premières féministes de la fin du XIXe siècle, Marie Bonnevial. Le musée regroupera aussi l'ensemble des archives de la militante féministe Cécile Brunschvicg, l'une des trois femmes que Léon Blum avait fait entrer dans son gouvernement au moment où les femmes n'avaient pas le droit de vote, en 1936.

Le centre des archives du féminisme possède également de très nombreux documents sur les droits reproductifs, notamment les fonds du Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception (MLAC) et beaucoup d'affiches, de tracs, d'écrits sur la lutte des femmes pour le droit de disposer de leur corps. Les archives possèdent également des objets plus contemporains comme les masques de chiens utilisés par l'association "Les chiennes de garde" pendant leurs manifestations contre les publicités sexistes.

Le musée aura vocation à devenir un centre d'expertise pour tous les autres musées qui auraient envie de créer une exposition sur les femmes et qui auraient besoin de ressources.

Une histoire des féminismes qui "continue de s'écrire"

Le fait d'installer le musée dans l'université permettra aussi d'attirer un public jeune. "Faire venir le musée là où sont les jeunes et là où se renouvellent les jeunes, je trouve que ça a beaucoup de sens", estime Nathalie Clot. "Il y a un appétit de connaissance sur l'histoire de l'émancipation des femmes. Toutes les générations de femmes en ont envie", estime, pour sa part, Christine Bard. Le succès de livres ou des podcasts sur l'histoire des féminismes témoignent, selon elles de l'intérêt porté à ces questions. "Désormais, les planètes sont alignées", se réjouit l'historienne. "On est soutenues par l'effervescence féministe depuis plusieurs années, depuis 2017 et #Metoo qui a accentué la dynamique de la troisième vague féministe. Ce qu'il se passe est exceptionnel. Il n'y a jamais eu une telle intensité féministe en France", dit-elle.

"Nous avons un enjeu énorme de collecte, de documenter, de garder des traces de tout ce qu'il se passe aujourd'hui", dit Nathalie Clot. "Ce musée est aussi un levier pour montrer que cette histoire des féminismes continue de s'écrire et il faudra pouvoir la raconter plus tard", selon elle. "Ce n'est pas une histoire qui s'arrête, qui est fermée, qui n'est racontée que d'un seul point de vue", explique Nathalie Clot. Une juxtaposition des luttes qui permettra selon Nathalie Clot de "rendre hommage à quelque chose qui n'est pas univoque, qui ne va pas dans une seule direction, mais la myriade de féminismes qui, lutte par lutte, intersectionnalité par intersectionnalité, construit quelque chose". Nathalie Clot ambitionne grâce à ce musée de "faire parler les invisibilisées et ne pas en rester à la 'Grande histoire'". "Ce musée a vocation à montrer l'universalité des combats pour davantage de droits", complète Magali Lafourcade.

L'Association pour un musée des féminismes fait appel aux mécénats et au gouvernement pour financer ce musée.